27 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fransa'nın Biarritz kentinde gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, gelecek sene düzenlenecek zirvenin ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinde bulunan Trump National Doral Golf Resort'un golf sahasında yapılmasını teklif etti.
Golf sahasının Miami havalimanına beş dakika mesafede olduğunu ve bölgenin "harika" olduğunu belirten Trump, nihai kararın henüz verilmediğini ancak henüz daha uygun bir mekan seçeneği gösterilmediğini söyledi.
Trump, Florida eyaletinde bulunan tesisin hem büyüklüğü hem de Miami havalimanına 5 dakika uzaklıkta bulunması nedeniyle mükemmel bir seçim olduğunu ifade ederek, "Otelin konumunu çok seviyorlar. Aynı zamanda havalimanının tesise yakın olması son derece uygun" diye konuştu. Bazı alanların çok uzak olduğunu söyleyen Trump, "Arabayla gitmek için yol uzun. Helikoptere ihtiyaçları var. Burası, iniş yaptıktan sonra dakikalar içinde ulaşabileceğiniz bir yer" dedi.
Trump ayrıca, İran Dışişleri Bakanı Cevad Muhammed Zarif'in Pazar günü Biarritz'e gelmesine gönderme yaparak, zirvenin Miami'de düzenlenmesi durumunda davetsiz misafirlerin de olmayacağını ekledi.
G7 Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, katılımcı ülkelerin görüşülen konularda tam bir "birlik" içinde olduklarını ve G7 Zirvesi'nin "tam anlamıyla başarılı" olduğunu söyledi.
Ticaret konusunda konuşan Trump, Çin'in bir ticaret anlaşması imzalamak konusunda samimi olduğunu düşündüğünü, ancak ticaret anlaşmasının ABD lehine değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Çin Devlet Başklanı Xi Jinping'in akıllı biri olduğunu düşündüğünü ve ek gümrük vergileri nedeniyle üç milyon vatandaşının işsiz kalmasına izin vermeyeceğini söyleyen Trump, Çin'in bir "ticaret anlaşması imzalamaktan başka şansı olmadığını" vurguladı ve bunu bir tehdit olarak söylemediğini ekledi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de "uygun koşullar" altında görüşmek istediğini belirten Trump, İran'ın büyük bir potansiyeli olduğunu, ancak ülkeyi nükleer silahlar ve balistik füzeler olmadan görmek istediğini vurguladı ve bu sözlerinin "bir rejim değişimi isteğine işaret etmediğini" söyledi. Trump ayrıca İran Nükleer Anlaşması'nın ABD için "kötü bir anlaşma" olduğunu ekledi.
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