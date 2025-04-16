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        Haberler Dünya Trump, federal ofislerin başkentin dışına taşınmasına izin veren kararnameyi imzaladı | Dış Haberler

        Trump, federal ofislerin başkentin dışına taşınmasına izin veren kararnameyi imzaladı

        ABD Başkanı Donald Trump, hükümet harcamalarını azaltma planları kapsamında, federal devlet kurumlarının ofislerinin başkent Washington dışında kalan "daha az maliyetli" bölgelere taşımasının önünü açan kararnameyi imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 10:39 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:39
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        ABD'de federal ofisler başkentin dışına taşınıyor
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        Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Trump'ın imzaladığı kararnameyle, eski başkan Jimmy Carter döneminde yürürlüğe giren ve federal kurumların ofislerinin Washington gibi kentsel alanların merkezi bölgelerindeki tarihi binalarda konumlandırılmasını emreden yönerge geçersiz kılındı.

        Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) "federal israfı engelleme ve hükümet harcamalarını azaltma" çabaları doğrultusunda imzalanan kararname neticesinde, federal hükümet kurumlarına ait ofislerin başkent dışına taşınmasına izin verildi.

        Trump yönetimi, şubat ayında federal kurumlara, başkent Washington'dan ülkenin "daha az maliyetli" bölgelerine büroların taşınmasına yönelik önerilerini sunmaları için süre tanımıştı.

        DOGE hükümet gayrimenkullerini elden çıkarma ve federal işgücünü azaltma çabalarıyla bağlantılı olarak, pek çok kamu kurumunun kira sözleşmesini sonlandırırken, ülke genelinde yüzlerce federal ofisin daha kapanması öngörülüyor.

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