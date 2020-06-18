Trump, eski danışmanı Bolton'ın kendisi hakkındaki iddialarını reddetti:

Trump, Bolton'ın bu ay sonunda yayımlanması planlanan "The Room Where It Happened: A White House Memoir" isimli kitabının basına yansıyan bölümlerinde kendisi hakkında Çin ve diğer ülkelere yönelik politikalarıyla ilgili çeşitli suçlamalarda bulunması üzerine açıklama yaptı.
Fox televizyonunda Sean Hannity'nin programına telefonla bağlanan Trump, Bolton'ın iddialarına cevaben, "Bugüne kadar hiçbir ABD başkanı Çin ve Rusya'ya benim davrandığım kadar sert davranmamıştır." ifadesini kullandı.
Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine getirerek Bolton'a bir şans verdiğini belirterek, "Bolton, bu kitabı yazmakla kanuna karşı geldi. Bunlar üst düzeyde gizli bilgilerdi ve bunları açıkladı." dedi.
- "Bolton bir yalancı"
Bolton'ın kitabındaki iddialara ilişkin Wall Street Journal'a da konuşan Trump, Çin'e yönelik dış politikasını savunurken, Uygur konusunda Çin'i desteklediği iddialarını reddetti.
Bolton'ın, kendisinin Şi'ye Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki toplama kampları için destek verdiği iddiasına, "Bu doğru değil." ifadesiyle karşı çıkan Trump, bugün Çin'e bu konuda yaptırım uygulanması için bir yasayı da onayladığını anımsattı.
Trump, "Bolton bir yalancı. Beyaz Saray'daki herkes ondan nefret ediyor. Aslında hiç çok sevilen ve saygı duyulan biri olmamıştı. Tanıdıkça hepimizin ona olan saygısı daha da azaldı. Ben şahsen onun deli olduğunu düşündüm." ifadelerini kullandı.
Bolton'ın kitabının Trump yönetiminin tepkisine neden olan bir bölümü bugün ülke basınına yansımıştı.
Kitapta Bolton, Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmede çiftçilerin ağırlıklı olduğu eyaletlerde 2020 seçimlerinde zafer kazanması için Çin'den büyük miktarda Amerikan tarım ürünleri almasını istediğini öne sürmüştü.
Ayrıca Şi'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde neden Uygur Türklerini tuttukları kampları kurduklarını anlattığı ve Trump'ın da Şi'ye "Kampları kurmaya devam etmelisiniz, bu yapılacak doğru bir şey." dediğini iddia etmişti.
Trump, bu bölümün basına sızmasının hemen ardından Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onaylamıştı.
Bolton, Trump'ın Çin merkezli ZTE şirketi ve Halkbank'a yönelik ABD'deki davalara da bu ülkelerin lehine sonuçlanması için müdahale etmeye çalıştığını iddia etmişti.
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