Trump: Esad'a suikast emri vermek istedim!

ABD Başkanı Donald Trump, 2017'deki kimyasal silah saldırısının ardından Suriye'de Beşar Esad'a suikast emri vermek istediğini ancak dönemin Savunma Bakanı Jim Mattis'in buna karşı çıktığını söyledi.
Trump, Fox televizyonunda yayımlanan "Fox and Friends" programına katılarak gündemi değerlendirdi.
Gazeteci Bob Woodward'ın yeni yayımladığı kitabında kendisi hakkındaki iddialarına değinen Trump, "Woodward'ın kitabını dün gece biraz okuma fırsatım oldu ve gerçekten çok sıkıcı kitaplar yazıyor." diye konuştu.
Trump, kitaptaki "Trump, 2017'deki kimyasal silah saldırısından sonra Esad'ın suikasti için emir vermek istedi." iddialarının sorulması üzerine, "Ben onu öldürmeyi tercih ederdim. Ancak o dönemin Savunma Bakanı Mattis buna karşı çıktı. O (Mattis),gereğinden fazla değer verilen bir generaldi." diye konuştu.
"Esad'ı öldürmemiş olmaktan pişman olup olmadığı" sorusuna ise Trump, "Hayır değilim. Onun yaşamasıyla da ölmesiyle de başa çıkabilirim. İsteseydim onu öldürme şansım vardı ama Mattis buna karşıydı." yanıtını verdi.
"BENİM BAE'YE F-35 SATMAKLA İLGİLİ SORUNUM YOK"
Trump, İran'ın "Kasım Süleymani'nin intikamı için bazı ABD'li yetkilere suikast planladığı" yönündeki iddiaları da değerlendirerek, "İran bize karşı bir şey yaparsa bunun 1000 kat karşılığını alır." dedi.
Beyaz Saray'da düzenlenecek Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail'in ilişkileri normalleştirme anlaşmasını da anımsatan Trump, "Filistinliler de en sonunda İsrail ile anlaşma imzalayan ülkelere katılacak. İzleyin ve görün. Kısa süre içinde başka ülkeler de İsrail ile anlaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, İsrail'in karşı çıkmasına rağmen ABD'nin BAE'ye F-35 satıp satmayacağı konusunda ise "Benim BAE'ye F-35 satmakla ilgili sorunum yok." değerlendirmesinde bulundu.
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