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        Haberler Ekonomi Enerji Trump enerjide 'acil durum' ilan etti - Enerji Haberleri

        Trump enerjide 'acil durum' ilan etti

        ABD Başkanı Donald Trump, enerji üretiminin artırılmasına yönelik Ulusal Enerji Acil Durumu ilan etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 07:52 Güncelleme: 21.01.2025 - 07:52
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        Trump enerjide 'acil durum' ilan etti
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        ABD Başkanı Donald Trump, görevinin ilk gününde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza attı.

        Bu kapsamda Trump, enerji projeleri için izin gerekliliklerinin kolaylaştırılması ve enerji santrallerinin inşalarının hızlandırılmasını sağlayacak Ulusal Enerji Acil Durumu ilan edilmesine yönelik kararnameyi de imzaladı.

        Beyaz Saray tarafından yayımlanan kararnamede, ABD'nin yetersiz enerji üretiminin, taşımacılığının, rafinasyonun ve üretiminin ülkenin ekonomisi, ulusal güvenliği ve dış politikası için "olağanüstü" bir tehdit oluşturduğu vurgulandı ve bu bulgular ışığında Ulusal Enerji Acil Durumu ilan edildiği belirtildi.

        Alaska'nın doğal kaynak potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik bir kararnameyi de imzalayan Trump, Eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından ABD kara sularının büyük bir kısmında yürürlüğe konulan petrol ve doğal gaz sondajının yasaklanmasına yönelik kararnameyi ise iptal etti.

        Ayrıca Trump, Biden yönetiminin 2030 yılına kadar tüm yeni otomobil satışlarının yarısının sıfır emisyonlu araçlar olmasını ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşılmasını hedefleyen kararnamelerini de yürürlükten kaldırdı.

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