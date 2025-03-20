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        Haberler Dünya Trump Eğitim Bakanlığını kapatmaya hazırlanıyor | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump Eğitim Bakanlığını kapatmaya hazırlanıyor

        ABD Başkanı Donald Trump, Eğitim Bakanlığının kapatılmasıyla sonuçlanacak olan süreci başlatmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 18:50 Güncelleme: 20.03.2025 - 19:27
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        Eğitim Bakanlığını kapatma sinyali
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        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, X hesabından yaptığı paylaşımda, Eğitim Bakanlığının adım adım kapatılma sürecine ilişkin haberi paylaştı.

        Leavitt'in paylaşımına ilaveten ABD medyasına açıklama yapan ve isimleri açıklanmayan Beyaz Saray yetkilileri de Trump'ın bugün atacağı imzayla bakanlığın kapatılma sürecinin başlayacağını belirtti.

        Yetkililer, Eğitim Bakanlığının tamamen kapatılmasının ancak Kongreden geçecek bir karara bağlı olduğunu ancak Trump'ın bu adımıyla bakanlığın lağvedilmesine yönelik sürecin başlayacağını vurguladı.

        Trump, bugün imzalayacağı kararnamede, kısa süre önce görevine başlayan Eğitim Bakanı Linda McMahon'a "Eğitim Bakanlığının kapatılmasını kolaylaştırmak için gerekli tüm adımları atması" talimatını verecek.

        ABD Başkanı daha önceki açıklamalarında, federal yönetimin eğitim işlerinden çekilmesini ve bu alanın tamamen eyaletlere bırakılması gerektiğini savunmuştu.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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