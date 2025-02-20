Trump: DOGE tasarruflarının yüzde 20'sini Amerikalılara verilebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Gelecek Yatırım İnisiyatifi Enstitüsünün Miami'de düzenlenen etkinliğinde, Amerika'yı her zamankinden daha güçlü ve müreffeh hale getirmek için hızla hareket ettiklerini anlattı.

DOGE'nin başına getirdiği Elon Musk'ın "harika bir iş çıkardığını" belirten Trump, hükümetteki israf, dolandırıcılık ve suistimale karşı savaş açtığını, enflasyonu engellediğini ve vergi mükelleflerine her gün milyarlarca dolar tasarruf sağladığını kaydetti.

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Trump, "Hatta DOGE tasarruflarının yüzde 20'sini Amerikan vatandaşlarına verdiğimiz ve yüzde 20'sinin borç ödemesine gittiği yeni bir konsept bile düşünülüyor" dedi.