İHA

ABD'nin Michigan eyaletinde karantinaya karşı başlayan gösteriler, Demokratların yönettiği Minnesota, Virginia, Kaliforniya ve Kentucky'ye sıçradı. "Evde kal" çağrılarına tepki gösteren protestocular, yeniden işlerine dönmek istediğini dile getirdi.

ABD'nin Michigan eyaletinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerin kaldırılması için başlatılan protesto gösterileri ülke geneline yayılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat valilerin yönetiminde olan bazı eyaletlerde Covid-19 önlemlerinin kaldırılması için yapılan protestolara Twitter üzerinden destek verince protestolar Demokratların yönettiği eyaletlere sıçradı.

Michigan eyaletinde başlayan gösterilere Trump'ın destek vermesinin ardından göstericiler Michigan, Oklahoma, Ohio, Kuzey Carolina, Florida, Idaho, Minnesota, Utah, Kalifornia, Virginia, New Hampshire, New Jersey ve Kentucky'de sokaklara döküldü. Ohio ve Utah eyaletlerinde Cumhuriyetçi valilerinin aldığı koronavirüs önlemleri de protesto edildi.

New Jersey eyaletinin başkenti Trenton'da, Kalifornia eyaletinin San Diego ve Los Angeles kentlerinde araçlarıyla konvoy oluşturan göstericiler, karantina uygulamasına karşı olduklarını belirterek, ekonomik sıkıntının insanları korona virüsten daha fazla öldürdüğünü savundu. Göstericiler, "Eyaletleri yeniden açın" ve "Karantinayı bitirin, çalışmamıza izin verin" yazılı pankartlarla alınan kararları protesto etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat valilerin yönetiminde olan bazı eyaletlerde Covid-19 önlemlerinin kaldırılması için yapılan protestolara Twitter üzerinden "Minnesota'ya özgürlük", "Michigan'a özgürlük" ifadelerini kullanarak destek vermişti.