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        Haberler Dünya Trump: DEAŞ'ın Somali koluna saldırı düzenledik | Dış Haberler

        Trump: DEAŞ'ın Somali koluna operasyon yaptık

        ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'ın Somali koluna operasyon gerçekleştirdiklerini ve çok sayıda DEAŞ üyesini etkisiz hâle getirdiklerini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 20:57 Güncelleme: 01.02.2025 - 21:03
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        Trump: DEAŞ'ın Somali koluna operasyon yaptık
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        ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'ın Somali koluna düzenlenen operasyondan çok sayıda DEAŞ üyesinin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

        Trump, saldırının emrini bizzat verdiğini duyururken, DEAŞ'a karşı operasyonların devam edeceğini ifade etti.

        Trump, diğer yandan, eski ABD Başkanı Joe Biden'ı teröre karşı mücadelede yavaş davranmakla suçlarken kendi yönetiminin teröre karşı kararlı hareket edeceğinin işaretini verdi.

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