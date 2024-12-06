Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.022,98 %0,88
        DOLAR 34,7923 %0,23
        EURO 36,8590 %0,07
        GRAM ALTIN 2.950,87 %0,55
        FAİZ 41,55 %-0,38
        GÜMÜŞ GRAM 34,96 %0,00
        BITCOIN 98.295,00 %-0,74
        GBP/TRY 44,4369 %0,16
        EUR/USD 1,0583 %-0,03
        BRENT 71,86 %-0,32
        ÇEYREK ALTIN 4.824,67 %0,55
        Haberler Ekonomi Kripto Para Trump, David Sacks'ın kripto paradan sorumlu olacağını duyurdu - Kripto Para Haberleri

        Trump, David Sacks'ın kripto paradan sorumlu olacağını duyurdu

        ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, girişimci ve yatırımcı David Sacks'ın, "Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı" olarak görev yapacağını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 07:57 Güncelleme: 06.12.2024 - 07:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump, David Sacks'ın kripto paradan sorumlu olacağını duyurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, Sacks'ın bu görevde, ABD'nin rekabet gücünün geleceği açısından kritik öneme sahip olan yapay zeka ve kripto para alanlarında yönetimin politikalarına rehberlik edeceğini bildirdi.

        Sacks'ın Amerika'yı her iki alanda da açık ara küresel lider yapmaya odaklanacağının altını çizen Trump, internette ifade özgürlüğünü koruyacağını ve kendilerini "büyük teknoloji" sansüründen uzaklaştıracağını belirtti.

        Donald Trump, "Sacks, yasal bir çerçeve üzerinde çalışacak, böylece kripto endüstrisi istediği netliğe sahip olacak ve ABD'de gelişebilecek" ifadesini kullandı.

        Sacks'ın ayrıca Başkanlık Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyi'ne liderlik edeceğini duyuran Trump, Sacks'ın 25 yıldır Silikon Vadisi'ndeki "en ikonik şirketlerden bazılarını kuran ve bunlara yatırım yapan son derece başarılı bir girişimci ve yatırımcı" olduğuna işaret etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
        Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı
        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Hafta tatili ücreti ne kadar?
        Hafta tatili ücreti ne kadar?
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Suriye Ordusu, köprüyü vurdu
        Suriye Ordusu, köprüyü vurdu
        İstanbul emniyet müdürü Selami Yıldız bugün göreve başlıyor
        İstanbul emniyet müdürü Selami Yıldız bugün göreve başlıyor
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        Mourinho'dan derbi kararı!
        Mourinho'dan derbi kararı!
        Kolonlardan ses gelince binayı tahliye ettiler
        Kolonlardan ses gelince binayı tahliye ettiler
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Meksika: Göçmenleri kabul etmeyeceğiz
        Meksika: Göçmenleri kabul etmeyeceğiz
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Güney Kıbrıs'a Demir Kubbe teslimatı iddiası
        Güney Kıbrıs'a Demir Kubbe teslimatı iddiası
        Avrupa'dan savunma sanayii projesi
        Avrupa'dan savunma sanayii projesi
        Kaan Şakul, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Kaan Şakul, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Habertürk Anasayfa