Trump, Covid-19 aşısı şart koşan okullar için federal finansman sağlanmasını yasakladı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, federal fonların, öğrencilerin yüz yüze eğitim programlarına katılmak için Covid-19 aşısı yaptırmış olmalarını şart koşan eğitim kurumlarını desteklemek veya sübvanse etmek için kullanılmasının yasaklandığı ifade edildi.

Eğitim ve Sağlık bakanlarının konuya ilişkin uyum için kılavuz ilkeler yayımlaması gerektiği belirtilen açıklamada, bu bakanlıkların Covid-19 aşı zorunluluğunu sona erdirmeye yönelik bir plan sunması gerektiğine işaret edildi.

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Açıklamada, Trump'ın, kişisel özgürlükleri koruma ve ABD'lilerin eğitiminin "gereksiz hükümet dayatmalarına" bağlı olmamasını sağlamaktaki kararlılığı vurgulanırken, Covid-19 aşısının şart koşulması hakkında, "Bu zorunluluklar, öğrencileri Covid-19 aşısı yaptırma kararlarını kendi bilinçli tercihlerine göre değil, devletin zorlamasına göre vermeye zorlamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Trump'ın, ABD'li öğrencilerin "eğitimleri ile tıbbi özgürlükleri" arasında seçim yapmak zorunda kalmamalarını sağlamaya kararlı olduğu belirtilen açıklamada, Başkanın seçim kampanyası sırasında "okulların Covid-19 aşı şartı koşmasına izin vermeyeceği" sözünü tuttuğuna işaret edildi.