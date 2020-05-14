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ABD Başkanı Donald Trump, ABD şirketlerinin ulusal güvenlik riski taşıyan şirketler tarafından üretilen telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan ve ulusal acil durum ilan eden Mayıs 2019'dan imzalanan başkanlık kararnamesinin süresini bir yıl uzattı.

Söz konusu başkanlık kararnamesi Uluslararası Acil Ekonomik Yetki Yasası'nı devreye alıyor. Bu yasa Trump'a ABD'yi tehdit eden ulusal bir acil duruma yanıt olarak ticareti düzenleme yetkisi veriyor.

ABD Kongre üyeleri Trump'ın geçen yıl imzaladığı kararnamenin Huawei Technologies Co ve ZTE Corp gibi Çinli şirketlere yönelik olduğunu söylediler.

ABD Ticaret Bakanlığı ve Huawei konuya yönelik açıklama yapmadı.