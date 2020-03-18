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ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den gelen itirazları ve kamuoyunda kendisinin ırkçı bir tavır sergilediği söylentilerinin dikkate almayarak, yeni tip koronavirüs için 'Çin Virüsü' diyeceğini açıkladı.

Beyaz Saray’da bir basın toplantısında konuşan Trump, ‘Çin’den geldiği için’ virüsü bu şekilde adlandırmaya devam edeceğini vurguladı, hatta Çinli yetkililerin aksi düşüncelerini önemsemedi.

Trump, “Çin, bizim ordumuzun salgını onlara getirdiği şeklinde bir bilgi veriyor, bu yanlış. Tartışmak yerine, dedim ki geldiği yere göre adlandırmalıyım. Bu virüs, Çin’den geldi. Bu yüzden bence bu çok doğru bir terim” yorumunda bulundu.

PEKİN RAHATSIZ OLMUŞTU

Trump'ın Twitter'da yaptığı bir paylaşımda koronavirüs hakkında 'Çinli virüs' ifadesini kullanması Pekin'de rahatsızlık yaratmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak, "Buna öfkeyle karşı çıkıyoruz, ABD'yi Çin'i suçlamaya son vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Licien'in, ABD ordusunu yeni tip koronavirüsü Vuhan kentine getirmekle itham etmiş, "ABD, bize bir açıklama borçludur" demişti. Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı açıklamalarda bu iddialara atıfta bulunduğu düşünüldü.