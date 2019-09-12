ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin "iyi niyet göstergesi olarak" Çin'den ithal 250 milyar dolar değerinde ürüne yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin yüzde 30'a çıkarılmasını 1 Ekim'den 15 Ekim'e kadar ertelemeyi kabul ettiğini açıkladı.

Trump, ertelemenin "Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin isteği üzerine ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. yıldönümün kutlayacağı gerçeği nedeniyle" yapıldığını söyledi

Çin Ticaret Bakanlığı Çinli şirketlerin ABD tarım ürünleri almak için fiyatları araştırmaya başladığını belirtti. Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Gao Feng, Beijing'de haftalık bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, iki ülkenin ticaret müzakereleri için elverişli koşullar yaratmasını umduğunu söyledi.