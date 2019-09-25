ABD Başkanı Donald Trump, ABD- Çin ticaret müzakerelerinde "kötü bir anlaşmayı" kabul etmeyeceğini söyleyerek Çin’in ticaret uygulamalarını sert şekilde eleştirdi. Çin'in 2001'de Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) katıldığı zaman verdiği sözleri yerine getirmediğini söyleyen Trump ayrıca Çin'in ABD'de ve diğer ülkelerde milyonlarca istihdama mal olan yıkıcı uygulamalarla uğraştığını ifade etti.

'REFORMLARI YAPMAYI REDDETTİ'

Trump "Çin, yalnızca söz verdiği reformları yapmayı reddetmekle kalmadı, büyük piyasa engellerine, ağır devlet sübvansiyonlarına, kur manipülasyonuna, ürün dampingine, zorla teknoloji transferlerine ve ticari sırların yanı sıra fikri mülkiyet hırsızlığına dayanan ekonomik bir modeli de benimsedi" dedi.

'AMERİKAN HALKI KARARLI'

Trump ayrıca "Amerika söz konusu olduğunda, o günler sona erdi" dedi. Trump, ABD ve Çin'in hala bir ticaret anlaşmasına

varabileceğini ümit etse de, iki ekonomik süper güç arasındaki ilişkiyi yeniden dengeleyecek bir anlaşma istediğini açıkça belirtti. Trump, "Amerikan halkı Çin ile olan ilişkimizdeki dengeyi yeniden sağlama konusunda kesinlikle kararlı. Umarım her iki ülke için de faydalı olacak bir anlaşmaya varabiliriz. Çok açık bir şekilde belirttiğim gibi, kötü bir anlaşmayı kabul etmeyeceğim" dedi.

ÇİN ELEŞTİRİLERİ REDDETTİ

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'den gelen sert eleştirileri reddetti ve dünyanın en büyük iki ekonomisinin karşılıklı çıkarları ve dünyanın geri kalanı için birbirlerinin çıkarlarına saygı duyması ve işbirliği yapması gerektiğini söyledi. Wang, bu açıklamaları New York'taki BM Genel Kurulu kapsamında ABD-Çin İş Konseyi'nin ev sahipliğinde düzenlenen bir etkinlikte yaptı.