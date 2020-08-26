İHA

ABD'nin Winconsin eyaletine bağlı Kenoshe kentinde geçtiğimiz pazar günü polis tarafından siyahi Jacob Blake'in sırtından ateş edilerek vurulmasının ardından başlayan protestolar üçüncü gününde devam ediyor.

Kentte gerçekleştirilen protestolarda tansiyon yükselirken, göstericiler ile silahlı grup arasında yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti. Protestoların şiddetini arttırmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump harekete geçti. Twitter hesabından paylaşım yapan Başkan Trump, protestolara müdahale etmek amacıyla Winconsin eyaletine federal kolluk kuvvetleri ve Ulusal Muhafızlar göndereceğini duyurdu.

Trump paylaşımında, "Amerikan sokaklarında yağma, kundakçılık, şiddet ve kanunsuzluğa göz yummayacağız. Ekibim az önce federal yardımı kabul eden Vali Evers ile görüştü" ifadelerini kullandı.

Wisconsin Valisi Tony Evers'in olayların bastırılması için federal yardımı kabul ettiğini ifade eden Trump, Floyd protestolarının ardından şiddet olaylarının yaşandığı Portland kentinde de aynı adımın atılmasını gerektiğini belirtti. "Portland yönetimi de aynısını yapmalı" diyen Trump, "Bugün yasaları ve düzeni yerine getirmek için federal kolluk kuvvetlerini ve Ulusal Muhafızları Wisconsin'in Kenosha kentine gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

Wisconsin Valisi Tony Evers da Trump'ın paylaşımından kısa bir süre sonra yerel güvenlik güçlerine destek amacıyla 500 Ulusal Muhafızın yetkilendirildiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Kenosha kentinde bir polis geçtiğimiz pazar günü aile içi şiddet ihbarı üzerine bir adrese gelmişti. Tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığı ifade edilen siyahi Jacob Blake ise polis ile bilinmeyen bir nedenle tartışmış ve daha sonra arabasına yönelmişti. Blake, arabasına bindiği sırada bir polis arkasından 7 el ateş ederken, olay anında ikinci bir polis de elinde silahıyla arabanın yanına gelmişti.

O anlar çevre sakini tarafından saniye saniye kaydedilirken, çevredekiler de büyük panik yaşamıştı. Görgü tanıkları, Blake'in tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığını ve bu sırada polislerin geldiğini ifade etmişti. Polisin siyahi vatandaşı vurduğu anların sosyal medyada hızla yayılması üzerine yüzlerce protestocu sokaklara dökülmüştü.