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        Haberler Dünya Trump, bir kadına tecavüz suçlamasıyla ilgili 'zarar tazminatı' davasında ifade verdi

        Trump, bir kadına tecavüz suçlamasıyla ilgili 'zarar tazminatı' davasında ifade verdi

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta süren "E. Jean Carroll" adlı kadına tecavüz ve hakaret davasının devamı kapsamındaki "zarar tazminatı" davasında 3 dakikalık ifade verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 00:38 Güncelleme: 26.01.2024 - 00:38
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        Trump bir kez daha mahkemeye çıktı
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        Trump, avukatıyla geldiği mahkemenin öğleden sonraki duruşmasında tanık sandalyesine oturdu.

        Avukatı Alina Habba’nın Trump’ı son şahit olarak tanık sandalyesine çağırması üzerine, Trump, “Bu kadınla hiç karşılaşmadım, bu kadını tanımıyorum” şeklinde konuşmaya başlayınca Yargıç Lewis Kaplan tarafından uyarıldı.

        Kaplan, Trump’tan mahkeme usulünü bozmamasını isteyerek, ifadesinde siyasi içerik ve önceki yargılamada jürinin aldığı karara aykırı tez ve ithamlarda bulunmaması gerektiğini hatırlattı.

        Avukatı Habba’nın soruları sırasında Carroll’u “yalancılıkla” suçlayan Trump, “Ben sadece kendimi, ailemi ve açıkçası başkanlığı savunmak istedim" diye konuşunca Carroll’un avukatı Yargıç Kaplan’a itirazda bulundu.

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        Yargıç Kaplan, jüri heyetinden Trump’ın yargılama usulüne aykırı ifadelerini dikkate almamalarını istedi.

        Yaklaşık 3 dakika ifade verdikten sonra mahkeme salonunu terk eden Trump'ın, dışarıda başını sallayarak, “Bu Amerika değil, bu Amerika değil” şeklinde ifadeler kullandığı duyuldu.

        Yargıç Kaplan, duruşmada yarın sabah kapanış konuşmalarının yapılacağını, öğleden sonraki oturumda ise jürinin karar için aralarında tartışmaya başlayabileceğini belirterek, duruşmayı bugün için bitirdi.

        "Tecavüz ve hakaret" davası

        Magazin dergisi yazarı 80 yaşındaki E. Jean Carroll, Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine tecavüz ettiğini açıklamış, Trump ise iddiaları reddetmişti.

        Trump, Caroll tarafından açılan "tecavüz ve hakaret" davasında mayıs 2023'te iki hafta süren duruşmalar sonucunda jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

        Jüri, Trump'ın, Carroll'a cinsel taciz ve darptan 2 milyon, karalamadan 3 milyon dolar olmak üzere toplam 5 milyon dolar zarar tazminatı ödemesi gerektiğini bildirmişti.

        İlk hukuk zaferinin ardından Carroll, Trump'a yönelik kazandığı 5 milyon dolar tazminata ek olarak 10 milyon dolarlık ikinci bir "zarar tazminatı" davası açmış, 6 Eylül 2023'te yargıç davada Trump'ı tekrar sorumlu bulmuştu.

        New York'ta 16 Ocak'ta başlayan "zarar tazminatı" davasında 9 kişilik jüri, bu defa sadece, Trump'ın ödeyeceği tazminatın miktarına karar verecek.

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