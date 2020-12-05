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Washington Post'un haberine göre, Senato'daki sadece iki Cumhuriyetçi, Trump'ı kazanan olarak görüyor. Meclis ve Senato'daki diğer 221 Cumhuriyetçi Parti üyesi - yani Kongre'de görev yapan tüm Cumhuriyetçilerin yaklaşık yüzde 90'ı ise seçimi kimin kazandığıyla ilgili bir yorum yapmıyor.

Seçimin kaybedeni gözüken Donald Trump ise sosyal medya hesabı üzerinden şu değerlendirmede bulundu: 25 mi, vay! Bu kadar çok olmasına şaşırdım. Savaşmaya yeni başladık. Lütfen bana 25 RINOS'un bir listesini gönderin. Fake News (Yalan haber) Washington Post'u olabildiğince az okudum!"

232 DELEGE İSE SUS PUS!

Kongre'deki dokuz Cumhuriyetçi delege Trump'ın seçimle ilgili iddialarının ve mücadelesinin 'karşısında' pozisyon aldığını bildirirken; 'sekiz' delege Trump'ın yanında yer aldığını söyledi. 232 delege ise cevap vermedi.

Cumhuriyetçi delegelerin 30'u "Joe Biden resmi olarak başkan seçilirse bunu kabul eder misiniz?" sorusuna 'evet' yanıtını verirken, iki üye 'hayır' dedi. 217 delege ise yanıt vermedi.

ABD’de 3 Kasım’da yapılan 59. başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Trump, seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti.