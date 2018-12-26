ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına yapılacak duvara bütçe sağlanmasını kabul etmeyen demokratlara sitem eetti, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda hükümet kapalı olduğu için Beyaz Saray'da yapayalnız olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders Trump'ın hükümet kapandığı için Florida tatilini iptal ettiğini ve Noel tatilini başkentte geçireceğini belirtmişti. Ancak Florida'da bulunan Melania Trump, ABD Başkanı'nın paylaşımı üzerine Beyaz Saray'a döndü.

Trump, "Demokratların geri gelip çok ihtiyacımız olan sınır duvarı için bir anlaşma yapmasını beklerken Beyaz Saray'da yapayalnızım. (Zavalı ben) Bir noktada Demokratların anlaşma yapmak istememesi ülkemize sınır duvarından daha pahalıya mal olacak. Delice!" paylaşımında bulunmuştu.

First Lady'nin gelmesinin ardından, Trump ve First Lady Melania Trump, Noel etkinliği kapsamında telefonlarına yanıt verdikleri ülke genelinden çocuklarla sohbet etti.

Kuzey Amerika Hava Uzay Savunma Komutanlığının (NORAD) Noel öncesi bir gelenek haline getirdiği "Noel Baba'yı izleme" uygulamasında, "Noel Baba'nın hediye dağıtma yolculuğunda nerede olduğu hakkında" bilgi almak isteyen bazı çocukların telefonları Trump çiftine yönlendirildi.