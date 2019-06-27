Trump: Beni cinsel saldırıyla suçlayan yazar Jean Carroll tipim değil, böyle bir şey olmadı

Elle dergisinin 75 yaşındaki yazarı Jean Carroll, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1990'lı yılların ortasında bir alışveriş merkezinin soyunma kabininde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Trump ise "Tüm saygımla söylüyorum: Birincisi, o benim tipim değil. İkincisi, böyle bir şey hiç olmadı" dedi.

Beyaz Saray'da The Hill gazetesine özel bir mülakat veren Trump, "Hiç böyle bir şey olmadı, tamam mı?" diye konuştu.

Cuma günü New York dergisine verdiği röportajda Trump'ın 1990'lı yılların ortasında bir alışveriş merkezinde kendisine tecavüz etmeye çalıştığını iddia eden Carroll, daha sonra CNN'e verdiği röportajda Trump'ı polise şikayet etmeyi düşündüğünü söyledi.

Elle kadın dergisinin 75 yaşındaki makale yazarı, Trump'ı cinsel tacizle suçlayan 16. kadın.

İddialar, eski emlak zengini Trump'ın "Çırak" (Apprentice) programı ile tanındığı, ABD başkanlığı öncesi döneme dayanıyor.

Carroll, 1990'ların ortasında New York'ta Manhattan'daki bir alışveriş merkezinde Trump'la karşılaştıklarını, Trump'ın başka bir kadına iç çamaşırı alırken kendisinden tavsiye istediğini ve şakacı bir üslupla kendisi için modellik yapmasını teklif ettiğini öne sürüyor.

Trump'ın soyunma kabinlerinde üzerine saldırdığını, kendisini duvara dayayıp cinsel saldırıda bulunmaya kalkıştığını ve "büyük bir mücadele" ile onu durdurabildiğini belirtiyor.

Jessica Leeds

ABD Başkanı ise Carroll'ı yeni çıkacak kitabının reklamını yapmak için asılsız iddialar ortaya atmakla suçluyor.

Pazartesi günü Beyaz Saray'da The Hill gazetesinin sorularını yanıtlayan Trump, Carroll'ın "tipi olmadığını" söyleyerek iddiaları reddetti ve "Bu kadın - insanların böyle açıklamalarda bulunabiliyor olması korkunç" ifadelerini kullandı.

CNN televizyonuna konuşan Carroll ise "Onun tipi olmamaktan mutluyum" dedi.

Deneyimli dergi yazarı, "Erkeklere Neden İhtiyacımız Olsun?" ismini verdiği anı kitabında, Trump'ın da aralarında olduğu çeşitli güçlü isimlere cinsel istismar suçlamaları yöneltiyor.

2016 yılında Trump, 1980'li yıllarda bir uçakta ABD Başkanı'nın elle tacizine uğradığını söyleyen Jessica Leads için, "Benim ilk tercihim olmazdı" ifadesini kullanmıştı.