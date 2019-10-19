Selefi Barack Obama'yı başkanlık döneminde çok fazla kararnameye imza atarak yetkisini suistimal etmekle itham eden ABD Başkanı Donald Trump, geçen üç yılda kararname sayısında Obama'yı geride bıraktı.

Trump göreve geldiği 2016 yılından bu yana toplam 130 başkanlık kararnamesine imza attı. Eski Başkan Barack Obama, aynı görev süresinde 108 kararnameye imza atmıştı.

Siyasi analist Andrew Rudalevige, Associated Press'e verdiği demeçte, "Başkan Trump, seleflerinin daha önce keşfettiği bir şeyi öğrenmişe benziyor. Hayata geçirmek istediği bir kararı Kongre'ye sunmaktansa başkanlık kararnamesiyle uygulamaya koymak daha kolay" diye konuştu.