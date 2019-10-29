Pentagon'un güvenlik gerekçesiyle 'adını yayınlamayacağız' dediği köpeği Trump, Twitter'dan paylaştı. İsmi henüz belli olmayan köpeği Twitter'ına da sabitleyen Trump, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Trump köpekle ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yakalanması ve öldürülmesinde böylesine harika bir iş çıkaran harika köpeğin (ismi açıklanmadı) bir görüntüsünü açıkladık!"

İŞTE O PAYLAŞIM



Öte yandan Trump bugün yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun görüntülerini yayımlayabileceklerini açıklamıştı.