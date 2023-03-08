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AVM'lerin hayatımıza sunduğu en büyük kolaylık alışveriş ihtiyaçlarımızı tek bir adreste karşılayabilmemizdir. Yoğun hayat temposu içinde zamandan tasarruf ederek almak istediğimiz farklı ürünleri bir yerde toplayan AVM'lerden biri de İstanbul Mecidiyeköy'de yer alan Trump AVM'dir. Alışveriş yapmak isteyenler Trump AVM kaçta açılıyor ve Trump AVM kaça kadar açık gibi soruları sıklıkla sormaktalar. 2009 senesinde yapım aşamasına başlayan ve 16 Mayıs 2012'de açılan AVM, İstanbul ilinin Avrupa yakasında hizmet vermektedir. İki kuleden oluşan Trump AVM açılış ve kapanış saatinin detaylarını bilmek isteyenler için işte Trump AVM hafta sonu kaça kadar açık, Trump AVM kaçta kapanıyor gibi soruların cevapları...

Trump AVM Kaçta Açılıyor?

Şişli'de yer alan Trump AVM kaçta açılıyor sorusunu soranlardansanız AVM açılış saatinin sabah 10:00 olduğunu söyleyelim. Trump AVM'de alışveriş yapmak isteyenler alışveriş merkezine saat 10:00 saatinde giriş yaparak istedikleri hizmeti almaya başlayabilirler. Ancak merak edilen bir diğer konu da Trump AVM kaça kadar açık sorusudur. Belirli saat aralıklarında hizmet veren Trump AVM kaçta kapanıyor diye merak edenlerdenseniz detayları paylaşıyoruz.

Trump AVM Kaçta Kapanıyor?

Özellikle çalışan insanların alışveriş için fırsat bulduğu zaman dilimleri akşam saatleri ya da hafta sonları oluyor. Bu nedenle iş çıkışı AVM'ye gitmek isteyenlerin ilk sorduğu soru kapanış saati olacaktır. Bu Trump AVM kaça kadar açık konusu merak edilmektedir. Trump AVM kaçta kapanıyor sorusunun yanıtı akşam 22:00 saatidir. Sabah 10:00'da açılan AVM akşam 22:00'da kapanmaktadır.

Trump AVM Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

Hafta içi yorgunluğunu atmak için en çok tercih edilen yerlerden biri de AVM'lerdir. 2012 yılından bu yana Şişli'de ziyaretçilerini ağırlayan Trump AVM'de bunlardan biri... Hafta sonu insanların akın ettiği alışveriş merkezlerinin açılış ve kapanış saatleri merak edilmektedir. Trump AVM hafta sonu kadar açık dediğimizde ise alışveriş merkezinin hafta içinde olduğu gibi hafta sonu da 22:00'a kadar açık olduğunu söyleyelim.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner