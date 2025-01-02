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        Haberler Dünya Trump, ABD'nin 'tüm dünyanın alay konusu haline geldiğini' belirtti | Dış Haberler

        Trump, ABD'nin 'tüm dünyanın alay konusu haline geldiğini' belirtti

        ABD'nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, ABD'nin 'tüm dünyanın alay konusu haline geldiğine' dikkati çekerek, ülkede yaşanan saldırıları 'sınır sorunu ve zayıf liderliğe' bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 09:43 Güncelleme: 02.01.2025 - 09:43
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        Trump: Tüm dünya ABD ile alay ediyor
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        Trump, "Truth Social" sosyal medya hesabından ABD'deki saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Demokratları ve yetkilileri görevlerini yerine getirmemekle suçlayan Trump, "Ülkemiz bir felaket, tüm dünyada alay konusu. Açık sınırlarla, etkisiz ve neredeyse yok denecek kadar zayıf bir liderlik olduğunda olacak olan budur." ifadesini kullandı.

        Trump, "Demokratlar, ülkemizde bunların yaşanmasına izin verdikleri için utanmalılar." ifadelerine yer vererek, Başkan Joe Biden yönetimini suçladı.

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