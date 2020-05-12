Trump, ABD'nin günlük test kapasitesinin 300 bine ulaştığını açıkladı

Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptığı basın toplantısında ülkede Kovid-19 konusunda atılan ve atılacak adımları değerlendirdi.
ABD'de salgında, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük seferberliği gördüklerini vurgulayan Trump, özel sektörün test konusunda büyük adımlar attığına işaret etti.
ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) 92 farklı teste onay verdiğini vurgulayan Trump, "Ülkemizde bugüne kadar 9 milyon test yapıldı. 3 hafta öncesine kadar günde 150 bin test yapıyorduk, şimdi bu rakam 300 bine çıktı. Bu hafta 10 milyon testi bulmamızı bekliyoruz." bilgisini paylaştı.
- Eyaletlere 11 milyar dolar yardım
Beyaz Saray'ın eyaletlere testler konusunda destek olacağını vurgulayan Trump, "Amerikan eyaletlerine ve topraklarına 1 milyar dolar test yardımı göndereceğiz." dedi.
Ancak toplantının ilerleyen dakikalarında konuşan ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Doktor Brett Giroir, bu yardımın 11 milyar dolar olacağını belirtti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da yardımın 11 milyar dolar olacağı teyit edildi.
Eyaletler ile yakından çalıştıklarını belirten Trump, "Mayıs ayı sonu için test hedefimiz 12,9 milyon test. Bu çerçevede eyaletlere yardımda bulunacağız." diye konuştu.
ABD'lilere yapılan 1200 dolarlık nakdi yardımın ikincisinin olup olmayacağına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, "Bu konuyu konuşuyoruz." ifadesini kullandı.
Trump, sağlık hizmetlerine yeterince ulaşamayanlar için de çalışmalarda bulunduklarını kaydederek, "Bu küresel salgın, insanlarımıza büyük acılara ve zorluklara mal oldu." dedi.
Beyaz Saray'daki bazı çalışanlarda koronavirüse rastlanmasına ilişkin Trump, "Bir gün önce negatif çıkan bir kişi bir sonraki gün şaşırtıcı bir şekilde pozitif çıktı. Bu kişiyle temas eden 3 kişi vardı bunlar negatif ama önlem amaçlı kendilerini karantinaya aldılar. Durum kontrol altında. Bu tarz şeyler yaşanabilir, biliyorsunuz görünmez bir düşman ile karşı karşıyayız." yorumunda bulundu.
- Trump, Çin'e yüklendi
Trump, Çin'in aşı çalışmalarına ilişkin verileri hackleme yoluyla çalmaya çalıştığı iddialarına ilişkin ise, "Çin'den memnun değilim, virüsü, çıktığı yerde durdurmalılardı. Şimdi bana hacklenmeden bahsediyorsunuz. Ortada yeni bir şey mi var?" diye sordu.
Çin'in ABD ile kendi çıkarları için bir anlaşma yapma konusunda müzakere peşinde olduğu iddialarına ilişkin ise Trump, "Çin yıllarca Amerika'dan yararlandı. Beyaz Saray'da benden önce oturanlar da buna izin verdi, ama ben vermem." açıklamasında bulundu.
- Kürsüyü terk etti
Trump, bir gazetecinin, "ABD'nin tüm dünyada en çok test yapan ülke olduğunu söylüyorsunuz ve bununla övünüyorsunuz. Peki ülkede her gün insanlar ölürken ve birçok yeni vaka görülürken bunun bir önemi var mı?" sorusunu da "Dünyanın her yerinde can kayıpları oluyor. Belki de bu soruyu Çin'e sormalısınız, bana sormayın. Size sıra dışı bir yanıt verebilirler." diye yanıtladı.
Gazetecinin konuyu üstelemesi üzerine diğer gazetecilerden soru almaktan vazgeçen Trump, kürsüyü terk etti.
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