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        Haberler Dünya Trump'a yönelik "2020 başkanlık seçimlerine müdahale davası" 4 Mart 2024'te başlayacak

        Trump'a yönelik "2020 başkanlık seçimlerine müdahale davası" 4 Mart 2024'te başlayacak

        Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında, 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla yöneltilen suçlamalar için açılan davaya 4 Mart 2024'te başlanmasına karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 20:59 Güncelleme: 28.08.2023 - 20:59
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        Trump'a yönelik 'seçimlere müdahale' davası 4 Mart'ta başlıyor
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        Başkent Washington D.C.'de Trump’ın avukatları ile savcılık tarafı, dava tarihi için hakim karşısına çıktı.

        Duruşmada Federal Yargıç Tanya Chutkan, eski ABD Başkanı Trump’a yönelik 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale ettiği suçlamasıyla açılan davanın görülmesine 4 Mart 2024’te başlanmasına hükmetti.

        Yargıç Chutkan, “Kamuoyunun bu meselenin hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşturulması hakkı vardır.” ifadesini kullandı.

        Adalet Bakanlığı savcıları, davanın 2 Ocak 2024’te başlamasını talep ederken, Trump’ın avukatları ise yaklaşık 12 milyon sayfa tutarındaki iddia ve delillerin incelenmesinin zaman alacağını savunarak, davanın Nisan 2026’ya ertelenmesini istiyordu.

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        Duruşmada Trump’ın avukatı John Lauro, Trump davasının ABD tarihinde hukuki açıdan şimdiye kadar getirilmiş en benzersiz davalardan biri olduğunu öne sürerek yargıcın aldığı duruşma tarihi kararından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

        Chutkan, Trump'ın hukuki ekibine, "Burada bir duruşma tarihinin belirlenmesinin sanığın kişisel veya mesleki yükümlülüklerine bağlı olmadığını ve bağlı olmaması gerektiğini belirtmek isterim." şeklinde cevap verdi.

        Siyasi uzmanlar, söz konusu tarihin, ABD’deki ön seçim maratonunda adayların belirlenmesinde en önemli aşamalardan biri olarak değerlendirilen, 5 Mart'ta yapılacak “Süper Salı” ön seçimleri gününden hemen önceye gelmesine de dikkati çekti.

        Trump, hakkında açılan diğer davalar için, 2016 seçim kampanyası sırasında bir kadına "sus payı" ödemekle ilgili suçlamalar nedeniyle 25 Mart 2024'te New York'ta, devlete ait gizli belgeleri Mar-a-Lago'daki malikanesinde saklamakla ilgili dava için de 14 ve 20 Mayıs'ta Florida'da hakim karşısına çıkacak.

        Eski Başkan Trump, 1 Ağustos’ta Washington DC Bölge Mahkemesine sunulan 45 sayfalık iddianamede, 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlanmıştı.

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        2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimine ilişkin yürütülen "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmaları kapsamında hazırlanan iddianamede Trump’a 4 suçlama yöneltilmişti.

        Suçlamalar, "ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir soruşturmayı engellemek için komplo kurma", "resmi bir soruşturmayı engellemeye teşebbüs" ve "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" iddialarını içeriyordu.

        6 OCAK KONGRE BASKINI

        ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

        Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

        Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

        Komite, Trump'ın "isyanı tetiklemek, isyana yardım etmek ve buna ortam hazırlamak", "resmi bir süreci engellemeye çalışmak", "ABD'nin düzenini bozmak için komplo kurma", "yanlış açıklama yapmak suretiyle komplo kurma" gibi suçları işlemiş olabileceği sonucuna varmıştı.

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