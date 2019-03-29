ABD'ye bağlı içişlerinde bağımsız özerk bölge olan Porto Riko'da Vali Ricardo Rossello, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak, "O zorbanın ağzına vuracağım" ifadelerini kullandı.

Vali Rossello, Trump'ın iki yıkıcı kasırgadan sonra Porto Riko'nun yeniden inşası için daha fazla fon tahsis etmeyi reddetmesinin sorulması üzerine yaptığı açıklamada, "Nezaketle cesareti karıştırmak bir hata olur. Eğer o zorba yaklaşırsa ağzına vuracağım" çıkışını yaptı. Rossello, Trump'ı Porto Riko halkına ikinci sınıf vatandaş gibi davranmakla suçladı.

DAHA ÖNCE DE 'SÖMÜRGECİ' DEMİŞTİ

2017'de yaşanan Maria Kasırgası'ndan sonra ilk günlerde ölü sayısı 16 olarak açıklandığında Trump trajediyi ciddiye almamıştı. Ardından ölü sayısı 3 bin olarak resmileşince Trump bu kez de rakamı abartılı bulunca o zamana kadar sessiz kalan Rossello, Trump için 'Sömürgeci' demişti.