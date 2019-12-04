04 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasında bu komitede hazırlanan raporu oy çokluğu ile onayladı.
Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Trump'a yönelik azil soruşturmasında komitede hazırlanan ve bugün kamuoyuna açıklanan raporu oylamaya sundu.
Rapor, komitedeki Cumhuriyetçi 9 vekilin "hayır" oyuna karşılık Demokrat 13 vekilin "evet" oyu ile onaylandı.
Söz konusu raporun onaylanması ile azil soruşturması resmi olarak Temsilciler Meclisi Adalet Komitesine sunulmuş oldu.
RAPORDA NE VAR?
Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi tarafından bugün yayımlanan 300 sayfalık raporda, "Trump'ın, siyasi rakibi Joe Biden hakkında soruşturma açıldığının açıklanması için Ukrayna'ya baskı yapmak amacıyla makamını kullandığına ilişkin net bulgular var." ifadesine yer veriliyor.
Bununla beraber, Trump'a yönelik "Ukrayna'ya askeri yardımı ile Beyaz Saray görüşmesini, 2020 seçim kampanyasına yarar sağlayacak soruşturmaların kamuoyuna açıklanması şartına bağladığı" yönünde 2 ayrı kategoride suçlama yöneltilmesi dikkati çekiyor.
ADALET KOMİTESİ ONAYLARSA
Söz konusu rapor Adalet Komitesine gönderilirken, Komitede yarın azil soruşturmasına ilişkin ilk oturumun düzenlenmesi bekleniyor.
ABD yasaları gereği, ilgili komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesinde kabul edilirse, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylamaya sunulacak.
Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda bu sefer de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatoya gidecek ve ABD Başkanı Trump'ın yargı süreci başlayacak.
TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI
Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.
Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.
Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlamış, Ukrayna'ya yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.
Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de yapılan oylama ile azil soruşturmasının usullerini oylamış ve kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar ise 13-21 Kasım'da yapılmıştı.
Trump, ilk günden bu yana azil soruşturmasını, "Rusya soruşturmasında umduklarını bulamayan Demokratların bir cadı avı" olarak nitelendirerek, suçsuz olduğunu savunuyor.
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