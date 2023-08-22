Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler BBC Dünya Trump'a Georgia eyaletinde 2020 seçim sonuçlarına müdahale davası: Sosyal medya üzerinden diğer sanık ve tanıkları 'korkutması' yasaklandı

        Trump'a Georgia eyaletinde 2020 seçim sonuçlarına müdahale davası: Sosyal medya üzerinden diğer sanık ve tanıkları 'korkutması' yasaklandı

        Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Georgia eyaletinde 2020 seçimi sonucuna müdahale etmekle suçlandığı davada kefalet bedeli ve şartları açıklandı.

        Giriş: 22.08.2023 - 11:11 Güncelleme: 22.08.2023 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'a Georgia eyaletinde 2020 seçim sonuçlarına müdahale davası: Sosyal medya üzerinden diğer sanık ve tanıkları 'korkutması' yasaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Georgia eyaletinde 2020 seçimi sonucuna müdahale etmekle suçlandığı davada kefalet bedeli ve şartları açıklandı.

        Davada Trump için kefalet bedeli 200 bin dolar olarak belirlendi.

        Trump ve 18 diğer sanığın, eyaletin başkenti Atlanta'daki bir mahkemeye teslim olmak için Cuma günü öğlene kadar süreleri var.

        Kefalet dosyasında, Trump'ın tanıkları tehdit etmediği veya korkutmadığı sürece duruşmaya kadar serbest kalabileceği belirtiliyor.

        Trump, aralarında şantaj ve yalan beyanların da bulunduğu 13 suçlamayı reddediyor.

        Pazartesi günü yayınlanan mahkeme dosyasında, "Sanık, bu davada sanık veya tanık olarak tanıdığı herhangi bir kişiyi korkutacak veya adaletin işleyişini başka şekilde engelleyecek hiçbir eylemde bulunamaz” deniyor.

        Kararda, "Yukarıdakiler, sosyal medya paylaşımlarını veya başka bir kişi tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımların yeniden paylaşılmasını da içerecek, ancak bunlarla sınırlı olmayacak" ifadesine yer veriliyor.

        Trump'ın ayrıca yalnızca avukatların huzurunda diğer sanıklarla iletişim kurabileceği kaydedildi.

        Trump, geçen hafta Georgia'da açılan dava ile bu yıl dördüncü kez 2020 seçimlerini tersine çevirecek bir girişimde bulunmakla suçlandı.

        Pazartesi günü Trump, Georgia'nın Cumhuriyetçi Valisi Brian Kemp’i hedef almak için sosyal medyayı kullanmıştı.

        Kemp'in 2020 seçimlerinin ardından yapılan bir telefon görüşmesinde, Trump'ın seçim sonuçlarını tersine çevirme çabalarına direndiği bildirilmişti.

        Fulton Bölge Savcısı Fani Willis, ilgili soruşturmayı 2021 yılında başlattı.

        İddianamede yer alan isimler, “bilinçli bir şekilde ve isteyerek, seçim sonuçlarını Trump lehine kanuni olmayan şekilde değiştirmeye çalışmakla” suçlanıyor.

        İddianamede yer alan kişiler bir ‘suç örgütü’ olarak tanımlanıyor.

        2020 seçim gecesine ait olan başka bir telefon görüşmesi kaydında Trump, Georgia'da eyaletin en üst düzey seçim yetkilisi olan eyalet sekreteri Brad Raffensperger'i arayarak "sonucu değiştirmeye yetecek sayıda oy bulmasını" istiyordu.

        Trump kayıtta, eyaletin Cumhuriyetçi yetkilisine "Sadece 11 bin 780 oy bulmanı istiyorum" diyor.

        https://twitter.com/bbcturkce/status/1345883133275738113

        Trump ile birlikte suçlananlar arasında, avukatı Rudy Giuliani, Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows ve Beyaz Saray avukatı John Eastman da yer alıyor.

        Savcı Willis, suçlanan kişilere gönüllü olarak teslim olmak için 25 Ağustos’a kadar süre vermişti.

        98 sayfalık iddianamede Donald Trump’a şu suçlamalar yöneltiliyor:

        • Georgia eyaletinin şantaj yasasını çiğnemek
        • Bir kamu görevlisini, ettiği yemine aykırı hareket etmeye yöneltmeye çalışmak
        • Bir kamu görevlisinin yerine geçmeye çalışmak
        • Evrakta sahtecilik yapmaya çalışmak
        • Sahte açıklamalar yapmak, belgeler hazırlamak

        Trump’ın 2024 seçimleri için çalışan kampanya ofisinden yapılan açıklamada davanın siyasi amaçlarla açıldığı savunulmuştu.

        Savcı Willis’in ‘partizan bir demokrat’ olduğu, Trump kampanyasına zarar vermek amacıyla hareket ettiği iddia edilmişti.

        Trump ABD tarihinde, ceza davası ile karşı karşıyan kalan ilk eski başkan oldu.

        2024 ABD Başkanlık Seçimleri için yeniden aday olacağını açıklayan Trump, şu anda Cumhuriyetçiler arasındaki adaylık yarışını önde götürüyor.

        Trump Çarşamba akşamı Cumhuriyetçilerin ilk televizyon münazarasına katılmayacağını söyledi.

        Pazar günü Truth Social platformunda yaptığı paylaşımında Trump, "Kamuoyu benim kim olduğumu ve ne kadar başarılı bir başkanlık yürüttüğümü biliyor" dedi. "Bu nedenle tartışmalara katılmayacağım."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Büyükada'da gece yarısı ortalık karıştı!
        Büyükada'da gece yarısı ortalık karıştı!
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        20 milyar dolar nereye gider?
        20 milyar dolar nereye gider?
        "Fenerbahçe'de kalite var"
        "Fenerbahçe'de kalite var"
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Cani koca, eşini iş yeri deposunda katletti
        Cani koca, eşini iş yeri deposunda katletti
        3 yıl sonra yurt dışına ilk sefer
        3 yıl sonra yurt dışına ilk sefer
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Japonya'dan Fukuşima açıklaması
        Japonya'dan Fukuşima açıklaması
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Geri dönüşlerin borsası
        Geri dönüşlerin borsası
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Memurun maaş zammı ne olacak?
        Memurun maaş zammı ne olacak?
        Habertürk Anasayfa