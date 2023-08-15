Trump'a Georgia eyaletinde 2020 seçim sonuçlarına müdahale davası: 'Kazanmamıza yetecek kadar oy bulun'

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Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında, 2020 seçimlerinde Georgia eyaletindeki seçim sonuçlarını değiştirmeye çalışmak iddiasıyla dava açılıyor.

İddianame, eyalet jürisi tarafından kabul edildi.

Trump ve 18 kişi daha, 'şantaj’ dahil farklı suçlamalarla karşı karşıya.

Yeniden başkanlık seçimlerine girmek isteyen Trump, suçlamaları reddediyor.

Trump kampanyası, söz konusu suçlamalara, Amerika’nın “Marksist bir Üçüncü Dünya Diktatörlüğü” haline geldiği iddiasıyla yanıt verdi.

Fulton Bölge Savcısı Fani Willis, ilgili soruşturmayı 2021 yılında başlattı.

İddianamede yer alan isimler, “bilinçli bir şekilde ve isteyerek, seçim sonuçlarını Trump lehine kanuni olmayan şekilde değiştirmeye çalışmakla” suçlanıyor.

2020 seçim gecesine ait olan bir telefon görüşmesi kaydında Trump, Georgia'da eyaletin en üst düzey seçim yetkilisi olan eyalet sekreteri Brad Raffensperger'i arayarak "sonucu değiştirmeye yetecek sayıda oy bulmasını" istiyordu.

Trump kayıtta, eyaletin Cumhuriyetçi yetkilisine "Sadece 11 bin 780 oy bulmanı istiyorum" diyor.

Trump ile birlikte suçlananlar arasında, avukatı Rudy Giuliani, Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows ve Beyaz Saray avukatı John Eastman da yer alıyor.

Savcı Willis, suçlanan kişilere gönüllü olarak teslim olmak için 25 Ağustos’a kadar süre verdiğini söyledi.

Savcı suçlanan toplam 19 kişiyi de aynı davada yargılamayı planladığını kaydetti.

98 sayfalık iddianamede Donald Trump’a şu suçlamalar yöneltiliyor:

Georgia eyaletinin şantaj yasasını çiğnemek

Bir kamu görevlisini, ettiği yemine aykırı hareket etmeye yöneltmeye çalışmak

Bir kamu görevlisinin yerine geçmeye çalışmak

Evrakta sahtecilik yapmaya çalışmak

Sahte açıklamalar yapmak, belgeler hazırlamak

https://twitter.com/bbcturkce/status/1345883133275738113?s=20

Trump hakkında 3 dava daha var

İddianamede yer alan kişiler bir ‘suç örgütü’ olarak tanımlanıyor, bu kişilere; tanık yönlendirmeye çalışmak, yalan ifade ve izinsiz bilgisayar erişimi gibi suçlamalar yöneltiliyor.

İddianamede en ciddi suçlama, şantaj iddiası ve bunun yasadaki karşılığı azami 20 yıl hapis cezası.

Trump’ın 2024 seçimleri için çalışan kampanya ofisinden yapılan açıklamada davanın siyasi amaçlarla açıldığı savunuldu.

Savcı Willis’in ‘partizan bir demokrat’ olduğu, Trump kampanyasına zarar vermek amacıyla hareket ettiği iddia edildi.

Trump ABD tarihinde, ceza davası ile karşı karşıyan kalan ilk eski başkan oldu.

Donald Trump, Washington DC'de açılan benzer suçlamalar içeren davada hakkındaki dört suçlamayı da reddetmişti.

Bu dava, Kasım 2020 ABD Başkanlık seçimleri ve 6 Ocak 2021'deki ABD Kongresi baskını arasında yaşananlara odaklanıyor.

Trump hakkında açılmış iki dava daha var; biri gizli belgeleri yanlış yönetmek, diğeri de porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan sus payı ödemesini örtmek için sahtecilik yapmak.