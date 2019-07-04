Törende sergilenecek tanklar ABD'ye getirildi. Trump ayrıca, Lincoln Anıtı önünde konuşma yaparak ABD başkanlarının 4 Temmuz kutlamalarında Beyaz Saray'ın dışına çıkmama geleneğini de değiştirecek. Maliyeti tartışılan törenle ilgili Twitter'dan paylaşımda bulunarak 'Amerika'ya Selam' etkinliklerini ucuza mal ettiklerini belirten Trump, "Uçaklarımız var, pilotlarımız var, havalimanımız hemen yanı başımızda (Andrews),tek ihtiyacımız olan yakıt. Tanklar ve diğer her şey bizim. Hava fişekler 2 harika kişi tarafından bağışlandı. Güzel!" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Washington Belediyesinin maliyete dair açıklama yapmaktan kaçınması dikkati çekti.

Trump, geçen yıl da benzer bir talepte bulunarak Pentagon'dan Washington'da kapsamlı bir askeri geçit töreni düzenlenmesini istemişti. Söz konusu geçit töreni, 92 milyon dolara mal olacağının medyaya yansımasının ardından iptal edilmişti.