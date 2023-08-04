Trump '2020 seçim sonuçlarına müdahale' davasında hakim karşısına çıktı, suçlamaları reddetti

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de Demokrat aday Joe Biden'e karşı kaybettiği başkanlık seçimlerinin sonucuna müdahale etmeye çalışmakla suçlandığı dava hakim karşısına çıktı.

Trump Washington DC'de bizzat katıldığı duruşmada hakkındaki dört suçlamayı da reddetti.

Duruşma sırasında sakin olduğu gözlenen Trump, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada dava hakkında 'bir siyasi rakibimin zulmü' yorumunu yaptı.

Trump son dört ayda üç kez sanık sıfatıyla mahkemeye çıktı.

Trump hakkında daha önce açılmış iki dava daha var; biri gizli belgeleri yanlış yönetmek, diğeri de porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan sus payı ödemesini örtmek için iş kayıtlarında sahtecilik yapmak.

Kasım 2020 ABD Başkanlık seçimleri ve 6 Ocak 2021'deki ABD Kongresi baskını arasında yaşananlara odaklanan son davada ise Trump'a dört suçlama yöneltiliyor;

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Perşembe günkü duruşmada savcılar davanın hızlı bir yargılama süreci olacağı temennisinde bulundu ancak Trump'ın hukuk ekibi adil bir yargılama için zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Hakim Moxila Upadhyaya, Trump'tan bu süreçte dava dosyasıyla ilgili olgular hakkında kamuoyuna konuşmamasını istedi.

Duruşma sonrası özel uçağıyla New Jersey'deki evine uçmadan önce gazetecilere konuşan Trump, davanın "ABD için çok, çok üzücü" olduğu yorumunu yaptı.

Bir sonraki duruşma 28 Ağustos'ta olacak.

Hakkındaki adli süreçlere rağmen, Trump 2024'teki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olma yarışını önde götürüyor.

Hakkında hüküm verilse bile bu Trump'ın adaylığını ya da başkan seçilmesini engellemiyor.

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