Trump, 150 milyon hızlı Kovid-19 testi dağıtılacağını açıkladı

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Kovid-19 testlerine ilişkin güncel durumunu ve test stratejisini anlattı.
ABD'nin geçen hafta 100 milyon test sayısına ulaşarak önemli bir eşiği aştığının altını çizen Trump, "Bugün, burada 150 milyon hızlı Kovid-19 testini dağıtma planımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu testlerden 50 milyonu virüse karşı korumasız toplumlara gidecek." bilgisini paylaştı.
Trump, plan kapsamında savunmasız toplumlar arasında yaşlı bakımevleri ve yerliler olduğunu vurgularken, eyaletlere ve ABD'ye bağlı topraklara 100 milyon test verileceğini, bu testlerin de ekonomilerin ve okulların yeniden açılması için kullanılacağını aktardı.
- "Karantinalar tehlikeli olabilir"
Söz konusu testlerin 15 dakika gibi bir sürede sonuç verdiğini ve büyük cihazlar gerektirmediğini söyleyen Trump, "Kovid-19 testi yaptığımız eski günleri hatırlayın, dışarı çıkıp, çok pahalı cihazlar kullanan büyük laboratuvarlar arıyorduk. Şu anda bu işlemi başka bir gezegenden gelmiş gibi görünen bir sisteme indirgedik." yorumunda bulundu.
Trump, pandemiyle mücadelede ABD'nin tüm imkanlarını seferber ettiklerinin altını çizerek, ABD'nin vaka sayısına göre ölüm oranı en düşük olan ülkelerden olduğunu ifade etti.
Virüse karşı karantina uygulamadığı için sıkça eleştirilen Trump, "Karantinalar çok tehlikeli olabilir. Şu anda karantina uygulayan çok fazla eyalet var, bu eyaletlerin valilerinin ne yaptığını kimse bilmiyor." görüşünü paylaştı.
Trump, aşı çalışmalarında da hızlı bir ilerleme kaydedildiğine işaret ederek, "ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA),herhangi bir aşıyı uyarlar uyarlamaz biz o aşının 100 milyonlarca dozunu 24 saatte dağıtmış olacağız." dedi.
Toplantıda konuşan ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Brett Giroir ise eyaletlere verilecek 100 milyon testin dağıtımının bugün başlayacağını ve bu hafta içinde 6,5 milyon testin yerine ulaşacağını kaydetti.
Giroir, ayrıca toplantıda dağıtımı yapılacak testin uygulanma yöntemini de kendisi üzerinde gösterdi.
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