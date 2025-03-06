Trudeau: Trump ile önemli bir görüşme yaptık | Dış Haberler

Trudeau: Trump ile önemli bir görüşme yaptık | Dış Haberler

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdikleri görüşmeye dair bilgi verdi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trudeau, renkli ve önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederken, gümrük vergilerinin etkilerinin azaltılmasıyla ilgili müzakereler yürültüldüğünü bildirdi.

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Trudeau, ABD tarafından başlatılan ticaret savaşının âdil olmadığını belirtirken iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik yakınlığa dikkat çekti.

Trudeau, gümrük vergilerinin yakın süreçte belli sektörlere zarar vermemesi için görüştüklerini ifade ederken, henüz bu konuda resmi bir açıklama yapacak düzeye gelmediklerini dile getirdi.

Trudeau, vergilerin etkilerinin düşürülmesi için müzakereler sürse de, iki ülke arasındaki ticaret savaşının durmayacağını ve Kanadalıların yerli üretimi tercih etmesi gerektiğini vurguladı.