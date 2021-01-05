Diziseverler TRT1 yayın akışını merak ediyor. Bu akşam 20.00'da Masumlar Apartmanı dizisi tekrar bölümü ile ekrana gelecek. İşte TRT1 yayın akışı...

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü haftaya Salı akşamı yayınlanacak.

TRT1 YAYIN AKIŞI