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        Haberler Televizyon TRT1 frekans bilgileri güncel: 2023 TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır? TRT 1 milli maç frekans

        TRT1 frekans bilgileri güncel: 2023 TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır?

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri D Grubu 5. maçı olan Türkiye Ermenistan için maçı için beklenen gün geldi çattı. Zorlu mücadele bu akşam TRT 1 ekranlarında naklen yayınlanacak. Futolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmaya kısa bir süre kala, güncel TRT 1 frekansı ile frekans ayarlarının nasıl ve nereden yapıldığına dair bilgileri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 10:04 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:04
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        • 1

          A Milli Futbol Takımımız bu akşam saat 21:45'te, Euro 2024 D Grubu 5. maçında Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvaya katılma adını oldukça kritik olan karşılaşma öncesi TRT 1'in güncel frekans bilgilerinin gündem olmuş durumda. İşte, milli maçı izlemek için yapmanız gereken ayarlar...

        • 2

          FREKANS AYARLAMA NASIL YAPILIR?

          Uydu için frekans ayarlama işlemleri için aşağıda yer alan adımları takip etmelisiniz.

          Öncelikle uydu alıcınızı açınız. Kurulum ya da ayarlar menüsüne giriniz. Tek kanal arama menüsüne giriş yapınız.

        • 3

          Uydu" bölümünde "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket seçimlerini gerçekleştiriniz.

          "Şebeke Arama" kısmını açık olarak seçiniz.

          Bu şekilde otomatik olarak frekans ve kanal ayarlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

        • 4

          • TÜRKSAT 4A
          • Frekans 11794
          • Polarizasyon V(Dikey)
          • Sembol Oranı 30000
          • FEC 3/4
        • 5

          TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU

          TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
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        Yay
        Oğlak
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