TRT Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları kimlerdir?
Her sene olduğu gibi bu sene de yılbaşı için özel program yapan TRT 1, 2024'e girerken seyircileri 'Lingo Türkiye Yılbaşı Özel' programı ile karşılıyor. Saat 21.55'te TRT ekranlarda başlayacak programın konuk listesi de bir hayli uzun. Peki, 31 Aralık TRT yılbaşı programı olan 'Lingo Türkiye Yılbaşı Özel'in konukları kimlerdir? İşte, detaylar...
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Bir yarışma programı olan Lingo, bu gece saat 21.55'te TRT 1 ekranlarında yılbaşı özel bölümüyle olacak. Onlarca konuk birbirleriyle kıyasıya mücadele verecek. Bir kelime bulma oyunu olan ve Kemal Uçar tarafından sunulan Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programı konukları kimlerdir? TRT yılbaşı özel programına kimler katılacak? İşte, detaylar...
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TRT YILBAŞI PROGRAMI KONUKLARI
SERKAN ÇAYOĞLU
- 3
TUBA ÜNSAL
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- 4
EMRE KIVILCIM
- 5
MELİS SEVİNÇ
- 6
FETTAH CAN
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- 7
TRT LİNGO TÜRKİYE ÖZEL YILBAŞI PROGRAMI KONUKLARI
BERK ATAN
- 8
CANSU KURTÇU
- 9
DOĞU DEMİRKOL
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- 10
MELTEM AKÇÖL
- 11
ESER EYÜBOĞLU
- 12
HÜSEYİN SEVİMLİ
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- 13
MERİH ÖZTÜRK