03 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mısır'da 20 Eylül’den bu yana devam eden Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi karşıtı gösteriler, farklı şehirlere yayılarak devam ediyor. 2011'de Arap Baharı olarak adlandırılan ve eski devlet başkanı Hüsnü Mübarek'i deviren protestoların devamı niteliğindeki gösterilerden, gazetecilerin görüntü alması, röportaj yapması adeta imkansız gibi.
TRT WORLD ENGELLERİ AŞMAYI BAŞARDI
Ülkeye girişler sıkı kontrol alınırken, Mısır’a gitmek isteyen gazetecilerin önüne her türlü engel çıkartılıyor. TRT World bu sıkı engellemeyi aşarak bir muhabirini Mısır’a gönderdi ve protestoların mimarıyla Kahire’de gizli bir röportaj yaptı.
KAHİRE HAVALİMANI'NDA SORGUYA ALINDI
Mısır yönetiminin engellenmesine takılmamak için muhabir Sara Firth’ün bu ülkeye girişi, TRT World ekipleri tarafından büyük bir titizlikle kurgulandı. Önce Yunanistan’ın başkenti Atina’ya giden TRT World muhabiri Sara Firth, burada 1 gün kaldıktan sonra bağlantısız bir uçakla Mısır’ın başkenti Kahire’ye gitti. Sara Firth, Mısır makamlarının şüphesini çekmemek için tüm uçak bilet ve otel rezervasyonlarını kendi kredi kartı üzerinden gerçekleştirdi. TRT World muhabiri Kahire havalimanına inişinde geçmişteki gazeteci kimliği nedeniyle uzun bir sorguya alındı.
PROTESTOLAR GİZLİ KAMERAYA KAYDEDİLDİ
Gazeteci olarak değil turist olarak geldiğini söylese de Mısır güvenlik birimleri Sara Firth’ü havalimanından itibaren takip etmeye başladı. Tahrir meydanını doğrudan gören bir otele yerleşen TRT World muhabiri, sırt çantasının koluna yerleştirilen gizli kamera ile polisin aldığı önlemleri kayda aldı. Görünür kamera veya cep telefonu ile görüntü almanın imkansız olduğu protesto gösterileri bu gizli kamera ile kaydedildi.
"PROTESTOCULAR SOKAĞA ÇIKMAYA DEVAM EDECEK"
TRT World’ün Mısır’daki asıl amacı ise önceden ayarlanmış bir röportajı gerçekleştirmekti. Kimliğini gizlemek zorunda olan protesto gösterilerinin mimarıyla uzun çabalar sonucunda gizli bir yerde buluşan TRT World muhabiri, röportajı gerçekleştirdi.
Mısırlıların mevcut düzeni reddettiğini söyleyen protestoların mimarı TRT World mikrofonuna, “Protestocular tekrar ve tekrar sokaklara çıkmaya devam edecek. Öfke olduğu müddetçe ortam asla istikrara kavuşmayacak. Gerçek bir çözüm olmadığı için protestolar tekrar ve tekrar düzenlenecek. Ve eğer hiç bir çözüm bulunmazsa, daha büyük bir kaosa sürükleneceğiz,” ifadelerini kullandı.
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