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        Haberler Gündem Güncel TRT World Forum'daki protestoda tutuklama talebi | Son dakika haberleri

        TRT World Forum'daki protestoda tutuklama talebi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT World Forum'da konuşma yaptığı sırada protesto gösterisinde bulunan 9 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında tutuklama talep edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 14:29 Güncelleme: 02.12.2024 - 14:29
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        TRT World Forum'daki protestoda tutuklama talebi
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'da Gazze ile ilgili konuşma yaptığı sırada protesto gösterisinde bulunan 9 kişi, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        29 Kasım'da gözaltına alınan ve gözaltı süreleri cumartesi 1 gün uzatılan şüphelilerin ifadeleri tamamlandı. İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen 9 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü TRT World Forum'da konuştuğu sırada bir protestocu İsrail ile ticaretin kesilmediğini iddia ederek protesto gösterisinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Yavrum, Siyonistlerin buradan ağzı olma" diye yanıt vermişti.

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