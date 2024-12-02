TRT World Forum'daki protestoda tutuklama talebi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'da Gazze ile ilgili konuşma yaptığı sırada protesto gösterisinde bulunan 9 kişi, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

29 Kasım'da gözaltına alınan ve gözaltı süreleri cumartesi 1 gün uzatılan şüphelilerin ifadeleri tamamlandı. İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen 9 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü TRT World Forum'da konuştuğu sırada bir protestocu İsrail ile ticaretin kesilmediğini iddia ederek protesto gösterisinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Yavrum, Siyonistlerin buradan ağzı olma" diye yanıt vermişti.