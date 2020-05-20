"TRT World Citizen Kısa Film Yarışması"na başvurular 15 Eylül'e kadar kabul edilecek

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TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT'nin 2017 yılında "Pozitif Değişime İlham Olmak" sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk girişimi olan "TRT World Citizen Kısa Film Yarışması"nın bu yıl üçüncüsü düzenleniyor.

Yarışmaya, 10 Mart'ta başlayan başvurular 15 Eylül'e kadar kabul edilecek.

TRT World Citizen Kısa Film Yarışması, birbirinden zorlu güncel insani meselelerin özgün ve yapıcı birer vizyon ile ele alındığı bir platform sunuyor. Her bir kısa film ile insani meselelere dair yeni bakış açıları ifade edilirken; yerleşik değer ölçüleri sorgulanıyor ve alternatif algı modelleri kurgulanıyor. Bu bağlamda izleyiciyle duygusal bağ kuran, meselelerin farklı boyutlarıyla içine çeken ve kendi tavırlarını sorgulamalarını sağlayan filmler de ödüllendiriliyor.

Bu yılın teması "İnsanlık Sınır Tanımaz" olarak belirlenirken, göçmen toplulukların kendilerine yeni bir hayat kurma doğrultusunda ihtiyaç duydukları maddi ve manevi kaynaklara erişimi konusunda uluslararası kamuoyunun üzerine düşen insani ve hukuki sorumluluklarının hatırlatılması hedefleniyor.

- Toplam ödül 10 bin dolar

Toplam ödülün 10 bin dolar olduğu yarışmanın ödül töreni, bu yıl da kasım ayında İstanbul'da düzenlenecek.

Başvuru formuna "www.filmfreeway.com/trtworldcitizen", yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye "www.filmfreeway.com/trtworldcitizen" adresinden ulaşılıyor.