TRT TABİİ UEFA KUPA MAÇLARI ŞİFRELİ Mİ, NASIL, NEREDEN İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçları 3 yıl boyunca TRT'de olacak.

Avrupa Kupalarında ülkemizi temsil eden takımlarımızın maçları, şifresiz ve ücretsiz olarak TRT 1, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve TRT Radyo 1’de yayınlanacak.

Yabancı takımların tüm maçları ise tabii’den ücretli olarak futbolseverlerle buluşacak.

Tabii Premium pakete sahip olanlar içerikleri reklamsız olarak izleyecek.

Ayrıca 30’dan fazla orijinal yapım, lisanslı filmler ve belgeseller, çocuk içerikleri, TRT arşivi sunulacak.