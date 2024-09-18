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        Haberler Bilgi TRT Tabii ücretli mi, maçlar nasıl izlenir, şifreli mi, nereden üye olunur? TRT Tabii frekans bilgileri nedir? TRT 1 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izleme

        TRT 1 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izleme: TRT Tabii ücretli mi, nasıl maç izlenir?

        Şampiyonlar Ligi heyecanı TRT ekranlarında yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçları 3 yıl boyunca TRT 1 ve Tabii platformunda canlı olarak ekranlara gelecek. Bu yıl yeni formatıyla oynanan Devler Ligi'nde heyecan ilk hafta maçları ile başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni televizyon ekranlarında takip eden izleyiciler TRT 1 frekans bilgilerini ve canlı yayın izleme linkini araştırmaya başladı. Peki, TRT Tabii ücretli mi, nasıl üye olunur? İşte TRT 1 canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 18:41 Güncelleme: 18.09.2024 - 20:43
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        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Çarşamba günü maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi maçları . TRT 1, TRT Spor ve Tabii platformunda izleyici ile buluşacak. Bu kapsamda TRT 1 frekans bilgileri ve Tabii platformu üyeliğine ilişkin detaylar futbolseverlerin gündeminden düşmüyor. Peki, TRT Tabii ücretli mi, nasıl üye olunur, frekans bilgileri nedir? İşte TRT Tabii maç izleme frekans bilgileri...

        • 2

          ŞAMPİYONLAR LİGİ 18 EYLÜL MAÇ PROGRAMI

          19:45 Bologna - Shakhtar D.

          19:45 Sparta Prag - Salzburg

          22:00 Celtic - S. Bratislava

          22:00 Club Brugge - B. Dortmund

          22:00 Man. City - Inter

          22:00 PSG - Girona

        • 3

          TRT TABİİ ÜCRETLİ Mİ?

          TRT'nin dijital platformu Tabii ücretli oldu.

          Türkiye'nin dijital platformu Tabii, yeni dönemde ücretli abonelik seçeneğiyle reklamsız olarak hizmet verecek. Tabii Premium üyelik zengin içerik ve yepyeni özellikler sunacak.

        • 4

          TABİİ NASIL ÜYE OLUNUR?

          Aşağıdaki linke tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.

          TABİİ ÜYELİK EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          TABİİ PREMİUM FİYATI NE KADAR?

          Tabii Premium üyelik ücreti aylık 99 TL. 21 Ağustos Çarşamba gününden itibaren tabii’nin Premium paketi kullanıma açıldı.

          tabii Premium’a geçmek istemeyenler, TRT’nin binlerce saatlik içerik arşivine, canlı TRT kanallarına, reklamlı olarak erişmeye devam edecek.

        • 6

          TRT TABİİ UEFA KUPA MAÇLARI ŞİFRELİ Mİ, NASIL, NEREDEN İZLENİR?

          UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçları 3 yıl boyunca TRT'de olacak.

          Avrupa Kupalarında ülkemizi temsil eden takımlarımızın maçları, şifresiz ve ücretsiz olarak TRT 1, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve TRT Radyo 1’de yayınlanacak.

          Yabancı takımların tüm maçları ise tabii’den ücretli olarak futbolseverlerle buluşacak.

          Tabii Premium pakete sahip olanlar içerikleri reklamsız olarak izleyecek.

          Ayrıca 30’dan fazla orijinal yapım, lisanslı filmler ve belgeseller, çocuk içerikleri, TRT arşivi sunulacak.

        • 7

          TRT 1 CANLI İZLE EKRANI

          Aşağıdaki linkler aracılığıyla UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını izleyebilirsiniz.

          https://www.trt1.com.tr/

          https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

        • 8

          TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

          TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.

          Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

        • 9

          UYDU: Türksat 4A

          Frekans: 11794

          Polarizasyon: V (Dikey)

          Sembol Oranı 30000

          FEC: ¾

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