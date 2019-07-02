02 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TRT Spor yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. TRT Spor ekranlarında yayınlanacak Arjantin Brezilya Copa America yarı final maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgileri...
TRT SPOR TV YAYIN AKIŞI 2 TEMMUZ 2019
11:00 Spor Manşet
12:20 Olimpiyat Yıldızları
12:35 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:45 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler
14:00 TBMM-TV
14:00 Gündem Futbol
15:50 Spor Atlası
16:00 Transfer Günlüğü
17:30 Spor Akşamı
18:30 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler
19:30 1. Lig Gündemi Transfer
20:30 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Fransa 2019 Futbol Karş. Özetler
21:00 Spor Ana Haber
21:50 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Fransa 2019 Yarı Final (Futbol) Karş."İngiltere - ABD"
22:45 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Fransa 2019 Futbol Karş. Özetler
23:00 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Fransa 2019 Yarı Final (Futbol) Karş."İngiltere - ABD"
00:00 Transfer Gündemi
01:50 Spor Artı
02:20 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler
03:20 KUPA Amerika Brezilya 2019 Yarı Final (Futbol) Karşılaşması "Brezilya - Arjantin"
04:15 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler
04:30 KUPA Amerika Brezilya 2019 Yarı Final (Futbol) Karşılaşması "Brezilya - Arjantin"
TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ
Kanal adı: TRT SPOR
HDUydu: TürksatFrekans: 11054
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V - Dikey Batı
FEC: 3/4
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