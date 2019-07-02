02 TEMMUZ 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerFutbol

TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgileri - 2 Temmuz TRT Spor yayın akışında neler var?

TRT Spor yayın akışı bu gece canlı yayınlanacak Arjantin Brezilya Copa America yarı final maçının saat kaçta yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. TRT Spor yayın akışına göre Arjantin Brezilya yarı final maçı saat kaçta başlayacak? İşte 2 Temmuz TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgileri...

02.07.2019 - 23:25 | Güncelleme: Futbol
TRT Spor

TRT Spor yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. TRT Spor ekranlarında yayınlanacak Arjantin Brezilya Copa America yarı final maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgileri...

TRT SPOR TV YAYIN AKIŞI 2 TEMMUZ 2019 

11:00 Spor Manşet

12:20 Olimpiyat Yıldızları

12:35 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:45 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler

14:00 TBMM-TV

14:00 Gündem Futbol

15:50 Spor Atlası

16:00 Transfer Günlüğü

17:30 Spor Akşamı

18:30 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler

19:30 1. Lig Gündemi Transfer

20:30 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Fransa 2019 Futbol Karş. Özetler

21:00 Spor Ana Haber

21:50 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Fransa 2019 Yarı Final (Futbol) Karş."İngiltere - ABD"

22:45 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Fransa 2019 Futbol Karş. Özetler

23:00 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Fransa 2019 Yarı Final (Futbol) Karş."İngiltere - ABD"

00:00 Transfer Gündemi

01:50 Spor Artı

02:20 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler

03:20 KUPA Amerika Brezilya 2019 Yarı Final (Futbol) Karşılaşması "Brezilya - Arjantin"

04:15 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler

04:30 KUPA Amerika Brezilya 2019 Yarı Final (Futbol) Karşılaşması "Brezilya - Arjantin"

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Kanal adı: TRT SPOR

HDUydu: TürksatFrekans: 11054

Sembol Oranı: 30000  

Polarizasyon:  V - Dikey    Batı 

FEC: 3/4

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X