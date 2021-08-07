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Haberler Basketbol TRT Spor CANLI İZLE: ABD Fransa final maçı canlı yayın izleyin! ABD Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta

TRT Spor CANLI İZLE: ABD Fransa final maçı canlı yayın izleyin! ABD Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

2020 Tokyo Olimpiyatlarında basketbol finali için geri sayım başladı. Milyonlarca basketbolseverin şimdiden merakla beklediği ve ABD ile Fransa'nın altın madalya için karşı karşıya geleceği maça ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...

07.08.2021 - 00:49 | Güncelleme: ABONE OL
TRT Spor CANLI İZLE: ABD Fransa final maçı canlı yayın izleyin! ABD Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta

Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyatları final maçında ABD ile Fransa karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki büyük bir merakla beklenen ABD Fransa final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ABD FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

ABD Fransa final maçı 7 Ağustos günü Türkiye saat ile 05:30'da oynanacak.

Mücadele TRTSpor'dan canlı yayınlanacak...

TRTSPOR CANLI YAYIN

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