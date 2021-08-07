Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyatları final maçında ABD ile Fransa karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki büyük bir merakla beklenen ABD Fransa final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ABD FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

ABD Fransa final maçı 7 Ağustos günü Türkiye saat ile 05:30'da oynanacak.

Mücadele TRTSpor'dan canlı yayınlanacak...

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