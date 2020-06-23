TRT Personel Korosu Kovid-19 nedeniyle ilk kez seyircisiz konser verdi - ANKARA

TRT ekranlarından unutulmaz müzik ziyafetleri sunan ve Türk sanat müziğinin seçkin eserlerini seslendiren koro, 1992 yılından bu yana çalışmalarını devam ettiriyor.Arı Stüdyosunda çekimleri yapılan koronun bu yılki konserine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyirci alınmadı.Koro Başkanı Emine Gümüş Edirneli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1992'de kurulan koronun faaliyetlerine bir süre ara verdiğini, 1997 yılında da kendisinin bu koroyu tekrar bir araya getirdiğini ve konser vermeye başladıklarını belirtti.O günden bugüne çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ifade eden Edirneli, 50 kişiden oluşan koronun klasik Türk müziği eserlerini seslendirdiğini söyledi.- "Normalde konserlerimiz çok yoğun oluyor"Edirneli, farklı makamlardan eserlerle ve her yıl yeni bir repertuvarla konser verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:"Arı Stüdyosunda yaklaşık 28'inci yıl, geleneksel hale getirdik. Bunun yanı sıra etkinliklerde, festivallerde, belediyelerin davetleri üzerine gittiğimiz programlarda ve yurt dışında yaptığımız konserler var. Ayrıca kurumun radyo ve televizyonunda da konserler veriyoruz. Bütün dünyanın başına bela olan bir koronavirüs var. Alınan önlemlerden dolayı ilk defa seyircisiz konser veriyoruz. Normalde konserlerimiz çok yoğun oluyor. Arı Stüdyosunun üç katı doluyor, insanlar ayakta kalıyor ve onun haricinde kapıdan dönenler bile oluyor. Ankara izleyicisi bize destek veriyor."- "Müziği çok sevdikleri için başarılılar"Koronun şefliğini yapan Ankara Radyosu ses sanatçısı Süleyman Saral da TRT'nin ayrıca bir okul olduğunu söyledi.Saral, "Biz de elimizden geldiğince çalıştırmaya gayret ediyoruz. Amatör kişiler ama yarı amatör demek daha doğru olur. Bizim kendi radyo sanatçılarının konseri gibi o coşkuyla o bağlılıkla sürüyor. Zaten bir işi sevmek başarmanın yarısıdır. Ben bir zorluk çekmiyorum, işlerini, müziği çok sevdikleri için çok başarılılar." diye konuştu.
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