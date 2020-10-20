TRT ortak yapımları uluslararası festivallerde yarışmaya devam ediyor

TRT ortak yapımı "Kovan" filmi, Chelsea Film Festivali'nden büyük ödüllerin tamamı dahil toplamda 6 ödülle dönerken, "Flaşbellek" 42. Cinemed Montpellier Film Festivali'nde, "Bir Düş Gördüm" ise 44. Sao Paolo Film Festivali'nde yarışacak.
ABD'deki Chelsea Film Festivali'nin açılış filmi olan "Kovan", festivalden büyük ödüllerin tamamı dahil toplam 6 ödülle ayrıldı.
Eylem Kaftan'ın yönettiği yapım, 8. Chelsea Film Festivalinin En İyi Film Ödülü olan Grand Prix ödülünün yanı sıra, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü, En İyi Başrol Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini de kazandı.
"Kovan" ayrıca Almanya Hof Uluslararası Film Festivali ve Hong Kong Asian Film Festivali'nde, Norveç Filmsfrasor Films From the South Festivali ve Bangladeş Dhaka Film Festivali'nde yarışacak.
- "Flaşbellek" Fransa'da, "Bir Düş Gördüm" Brezilya'da yarışacak
Usta yönetmen Derviş Zaim'in yazıp yönettiği TRT ortak yapımı "Flaşbellek", Fransa'da gerçekleştirilecek 42. Cinemed Montpellier Film Festivalinde yarışacak.
Dünya prömiyerini Antalya Altın Portakal Film Festivalinde yapan film, Suriye'deki savaş esnasında yaralı bir rejim askerinin şahit olduğu olaylar neticesinde akan kanı durdurmak için harekete geçmesini ve hayatını riske atmasını anlatıyor.
Murat Çeri'nin yönettiği TRT ortak yapımı "Bir Düş Gördüm" ise Brezilya'da bu yıl 44'üncüsü düzenlenecek Sao Paolo Film Festivali'nde yarışacak.
Helsinki'de düzenlenen İskandinavya Film Festivalinden En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kostüm Tasarımı ödülleriyle dönen film, Los Angeles Asya Filmleri Festivali, İran Gilan Film Festivali'nin yanı sıra Bangladeş Dakka Uluslararası Film Festivali'nde de Çocuk Filmleri kategorisinde yarışacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!