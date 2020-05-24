TRT'nin Rusça dijital haber platformu yayına başladı

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin sesini uluslararası alanda duyuran TRT, yabancı dillerdeki yayınlarını arttırmaya ve güçlendirmeye devam ediyor. TRT kanalları ile dijital platformlarının uluslararası alanda yürüttüğü başarılı habercilik grafiği her geçen gün yükseliyor.
Bu kapsamda, yayın hayatına başlayan TRT Rusça, çarpıcı röportajlar, bilgilendirici raporlar ve ilgi çeken videolar aracılığı ile Rusça yayınlarda etkili olmayı hedefliyor. Rusça farklı içerikler sunacak olan TRT Rusça, tecrübeli isimlerle birçok haberi barındıran etkili bir mecra olacak.
Görüş çeşitliliğine önem verdiği gibi Rusça konuşan toplumun da ifade platformu olmayı hedefleyen TRT Rusça, bölgesel ve küresel iletişimde bilgilendirici ve dengeleyici bir unsur olarak kendisini konumlandıracak.
- TRT, uluslararası alanda marka olma yolunda
TRT Arabic, TRT World ve kısa bir süre önce yayına başlayan TRT Deutsch'dan sonra şimdi de TRT Rusça’nın yayın hayatına başlamasıyla TRT, dünya çapında etkin bir marka olma yolunda adım atmaya devam ediyor.
TRT Rusça, Rusça konuşulan ülkelerde doğru bilgi ve doğru habere erişim sunacak. Dezenformasyon ve manipülasyon ile mücadelede etkin bir rol üstlenecek. Kaliteli habercilik anlayışı ile ana dili Rusça olan toplumlarda güvenilir bir haber ve bilgi kaynağı olarak kendisini pozisyonlandıracak. Moskova başta olmak üzere, çok geniş bir coğrafyada, pek çok şehirde muhabirleri aracılığıyla bölgenin nabzını tutacak.
TRT Rusça haber platformu, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ve Telegram gibi sosyal ağlarda özel içerikleri ile Rusça konuşulan coğrafyaya ulaşacak.
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