TRT'nin "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın finali Kadir Gecesi'nde yayınlanacak

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT tarafından 2017'den bu yana ramazan ayına özel düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Kadir Gecesi yayınlanacak finalinin çekimlerine görüntülü bağlanarak yarışmacıları tebrik etti.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, sosyal mesafe kurallarının uygulandığı ve seyircisiz çekilen yarışmanın final bölümü, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in katılımıyla 19 Mayıs Salı Kadir Gecesi saat 20.30'da ekrana gelecek.

Programın final çekimlerine görüntülü bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarışmacılara tebriklerini iletti.

- Yarışma Ramazan ayına özel düzenleniyor

TRT 1'de ekrana gelen ve ramazan ayına özel düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda, her bölümde 5 yarışmacı arasında gün birincisi seçiliyor.

Seçilen gün birincileri hafta finalinde, hafta finalinin kazananları ise Kadir Gecesi ay finalinde yarışıyor.