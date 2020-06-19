TRT'nin "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"na 30 Haziran'a kadar başvurulabilecek

Gençlere iletişimin profesyonelleri ile buluşma imkanı veren yarışma, ayrıca katılımcılara TRT’de kariyer fırsatı da sağlayabiliyor.
Türkiye, Balkanlar, KKTC ve Orta Asya ülkelerinde iletişim eğitimi alan ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışma, sadece iletişim fakültelerini değil, güzel sanatlar, sosyal bilimler ve meslek yüksekokullarındaki iletişim ile ilgili bölümleri de kapsıyor. Koronavirüs süreci nedeniyle bu yıl öğrenciler formlarını sadece kendileri imzalayıp başvurabilirken; ilk başvuru sırasında okul onayına ihtiyaç bulunmuyor.
- Bu yıla özel yeni kategori
"Radyo", "televizyon", "haber" ve "internet yayıncılığı" olmak üzere 4 ana kategori ile bunlara bağlı 12 alt kategoride düzenlenen yarışmaya, bu yıl ek olarak koronavirüs nedeniyle eğitimlerine evden devam eden gençler için yeni bir kategori oluşturuldu.
Gençler "Ev Hayat Dolu" adlı yeni kategoriye teması salgın olan eserlerle katılabilecek. Yaratıcılığın ön planda tutulacağı yeni kategori için değerlendirmeler ev koşulları dikkate alınarak yapılacak.
Yeni kategori ile birlikte bu yıl 5 kategori ve 12 alt kategoride 39 eser ödüllendirilecek.
- Gençlere profesyonel destek: "Ben Olsaydım"
Oluşturulan yeni kategori için evden üretim sürecinde gençlere destek olmak ve geleceğin iletişimcileri ile medya profesyonellerini dijital ortamda buluşturmak amacıyla başlatılan "Ben Olsaydım" programı, her perşembe saat 22.00'de Geleceğin İletişimcileri Yarışması Instagram canlı yayınında farklı bir konuğu ağırlamaya devam ediyor.
Mehmet Çelikyay'ın sunumu ile gerçekleştirilen programda Deniz Satar, Cem Arslan, Hakkı Alkan, Osman Nail Doğan ve Sinan Akçıl gibi isimler konuk edildi.
Katılımcılar, başvuru, katılım koşulları ve yarışma takvimine ilişkin detaylı bilgiye "www.trtgeleceginiletisimcileri.com" adresinden ulaşabilecek.
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