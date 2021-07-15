TRT Genel Müdürü Sobacı: "15 Temmuz'u yayınlarla anmaya, tüm platformlarda anlatmaya devam edeceğiz"

TRT Genel Müdürlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Genel Müdürlüğün bahçesinde anma etkinliği düzenlendi.
Program, TRT sanatçısı Ömer Faruk Güney'in sela okuması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Etkinlikte konuşan TRT Genel Müdürü Sobacı, 5 yıl önce bugün 21. yüzyılın en büyük demokrasi destanını hep birlikte yazdıklarını, Türkiye'nin geçilmez olduğunun tüm dünyaya gür bir sesle duyurulduğunu ifade etti.
- "Canıyla demokrasisine sahip çıkan tek bir ülke var, Türkiye"
Fertlerin teker teker bir araya geldiğinde nasıl bir millet mucizesi ortaya çıkarabileceğinin tüm dünyaya gösterildiğini belirten Sobacı, şunları kaydetti:
"Aslında sözlerden daha büyük olan bu mücadeleyi, bugün kelimelerle anlatabilmek çok zor, çok mümkün değil. Ancak sözün gücü o gece kendini gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ben milletin gücünün üstünde herhangi bir güç tanımadım.' ifadesi, ülkemizin dört bir yanına yayılarak, aslında dalga dalga o karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan sözler oldu. Bu millet genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, iradesine gölge düşürmeye çalışan hain bir çeteye karşı bir destan yazdı. Demokrasi ve bağımsızlığını çıplak elleriyle canı pahasına, kanı pahasına sahip çıkma noktasında büyük bir irade gösterdi. Unutmayalım ki, aslında canıyla demokrasisine sahip çıkan tek bir ülke var, Türkiye."
15 Temmuz gecesinde şehit düşen vatandaşları rahmetle ve minnetle yad eden Sobacı, gazilere sağlık ve afiyetle hayırlı ömürler diledi.
- "Millet olma bilincini güçlendirmek için gerekli tüm adımları atacağız"
Sobacı, TRT'ye o gece büyük bir emanet bırakıldığını, Türkiye'nin en köklü yayın kuruluşu olan TRT'nin bu emanete sahip çıkmak zorunda olduğunu ifade etti.
TRT Genel Müdürü Sobacı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü yayınlarla anmaya, bu mücadeleyi tüm platformlarda anlatmaya devam edeceğiz. Bu bizim en temel misyonumuz, en temel sorumluluğumuz, şehitlere borcumuz. Biz tüm dünyaya FETÖ'nün karanlık yüzünü, çirkin yüzünü anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu bir lüks değil, bu bir mecburiyet, sorumluluk ve borç. Bu borcu en kuvvetli, güçlü şekilde yerine getirmek mecburiyetindeyiz.
Buna tanıklık etmiş en önemli sembolik mekanlardan biridir TRT. Dünyanın en saygın yayın kuruluşlarından biri olan TRT, o akşam hedef alınan stratejik kurumdu. Kapıları kırılan, stüdyoları basılan bir ortamda, kurumuna sahip çıkan personelimize de, o gece 20'yi aşkın gazi olan çalışanımıza da ve TRT'nin önünde bu kurumu savunan vatandaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum."
"Biz TRT ailesi olarak 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Bizatihi yaşadık, dolayısıyla unutmamız mümkün değil." diyen Sobacı, o nedenle gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde yayınlarıyla, programlarıyla, konferanslarıyla 15 Temmuz açısından toplumsal hafızayı hep diri tutacaklarını vurguladı.
Sobacı, "Millet olma bilincimizi Türkiye'nin geleceğine bir ışık olması açısından hep diri tutacağız. Millet olma bilincini güçlendirmek için gerekli tüm adımları atacağız. 15 Temmuz destanını yazan milletimize buradan en derin selamlarımı ve şükranlarımı iletiyorum." diye konuştu.
Programa, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak, televizyon yöneticileri de katıldı.
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