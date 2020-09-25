TRT EBA TV, yayınlarına kesintisiz ve sorunsuz devam ediyor

Eryücel, TRT EBA kanallarının yayınları ve içeriklerine ilişkin AA muhabirine, ilkokul, ortaokul ve lise olarak 3 kanaldan yayın yaptıklarını söyledi.
23 Mart'tan bugüne kadar 3 kanalda 3 bini aşkın video yayımlandığını ifade eden Eryücel, "21 Eylül-22 Ocak için 4 bini aşkın video çekilecek ve yayımlanacak. Bunların arasında sadece dersler yok. Çocuklarımızın ilgisini çekebileceği etkinlikler, kültür, sanat, spor, yaşam becerileri, bilim ve teknoloji gibi programları da yayımlıyoruz." dedi.
Öğrencilerin yanı sıra öğretmenlere yönelik "Öğretmenler Odası" programıyla eğitimcilerin mesleki ve kişisel kariyerlerine katkıda bulunduklarını belirten Eryücel, uzman konukların katıldığı programın haftada iki gün TRT EBA kanallarında yayımlandığını belirtti.
Nurbanu Eryücel, haftanın 3 günü yayımlanan "Bizden" isimli programla özellikle koronavirüs döneminde, çocukların eğitiminde izlenmesi gereken yöntemlere ilişkin velilere bilgi verdiklerini ve rehberlik ettiklerini söyledi.
- Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için yayınlar başlıyor
Eryücel, 21 Eylül'de işaret dili ve yeni logoyla yayına başladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:
"Bu hafta sonu itibarıyla üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için yayın yapmaya başlayacağız. Dersler, soru çözümleri şeklinde son derece ilgi çekici şekilde sunulacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz için matematikten edebiyata, tarihten felsefeye kadar geniş bir yelpazede dersler hazırlandı. Öğrencilerimize kaçırmamalarını öneririm. Derslerimizi cumartesi ve pazar günleri TRT EBA Lise Kanalı'nda sunacağız. Çok yakında TRT EBA Ortaokul Kanalı'nda liseye hazırlık derslerimiz yayına girecek. TRT EBA İlkokul Kanalı'nda okul öncesi çocuklara yönelik yayın yapmak için Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışma içerisindeyiz. Okul öncesi çocuklara yönelik programları da bir iki hafta içerisinde başlatmış olacağız. Müzik ve drama dersleri olan renkli bir içeriğimiz olacak."
TRT EBA'nın 3 kanalının saat 08.45'te yayına başladığını, TRT EBA Lise Kanalı'nın 24 saat yayın yaptığını ifade eden Eryücel, "Konuşan Eller" isimli işaret dilini öğreten programların yanı sıra gitar, piyano derslerinin EBA TV'den sunulduğunu söyledi.
Eryücel, "TRT EBA kanalları, TRT Okul Kanal Koordinatörlüğü bünyesinde kurumsallaştı ve kesintisiz şekilde 3 kanalda yayın yapmayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.
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